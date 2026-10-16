म्हाडाच्या स्वस्त घरांचे आमिष; १६ जणांची ३.६३ कोटींची फसवणूक

म्हाडाच्या स्वस्त घरांचे प्रलोभन
१६ जणांची ३.६३ कोटींची फसवणूक
सात जणांविरोधात भोईवाडा पोलिसांत गुन्हा
मुंबई, ता. १६ : गिरणी कामगारांसाठी असलेली म्हाडाची घरे स्वस्त दरात मिळवून देण्याचे प्रलोभन दाखवून १६ जणांची तीन कोटी ६३ लाख ७५ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी सात जणांविरोधात भोईवाडा पोलिस ठाण्यात फसवणूक आणि विश्वासघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अनिल अरुण माने, संतोष टाकळे, सुधीर वायंगणकर, शिला धुरी, विलास भालेराव, सिद्धेश जाधव आणि नीलेश खाडे अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. माझगाव येथील रहिवासी सुरेश वसंत शिंदे यांच्या तक्रारीनुसार, इस्टेट एजंट अनिल माने आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी दादरमधील नायगाव येथील बॉम्बे डाइंग मिल म्हाडा कॉलनीत गिरणी कामगारांसाठी असलेले घर मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी नोटरीकृत सामंजस्य करार (एमओयू) करून शिंदे यांच्याकडून २० लाख रुपये घेण्यात आले, मात्र दोन महिन्यांत घराचा ताबा देण्याचे आश्वासन पूर्ण झाले नाही. मार्च २०२५ मध्ये आणखी दोन घरांसाठी स्वतंत्र करार करण्यात आले, मात्र त्यांचाही ताबा मिळाला नाही. पैसे परत करण्यासाठी माने याने दिलेला धनादेशही वटला नाही. त्यानंतर शिंदे यांनी चौकशी केली असता अशाच पद्धतीने अन्य व्यक्तींचीही फसवणूक झाल्याचे समोर आले. आतापर्यंत १६ पीडितांनी पोलिसांकडे तक्रार केली असून, आणखी पीडित पुढे येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
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