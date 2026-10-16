वाढत्या खर्चामुळे हॉटेलचे खाणे महागणार

हॉटेलचे खाणे महागणार!
खाद्यपदार्थांच्या भावात १०-१५ टक्क्यांची वाढ होणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : मुंबईतील हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये खाणे आता आणखी महागणार आहे. व्यावसायिक गॅस, खाद्यपदार्थ, भाजीपाला, दूध व दुग्धजन्य पदार्थांसह भाडे, मनुष्यबळ आणि वाहतूक खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. परिणामी पुढील आठवड्यात खाद्यपदार्थांच्या किमती १० ते १५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने (आहार) शुक्रवारी ही माहिती दिली.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांनी काही काळापासून वाढत्या खर्चाचा भार स्वतः सोसला आहे. मात्र, व्यावसायिक एलपीजी आणि पाइप गॅसच्या दरांतील वाढीमुळे स्वयंपाकाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्याचबरोबर दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, भाजीपाला, डाळी, कांदा, खाद्यतेल, किराणा माल आणि इतर कच्च्या मालाच्या किमतींमध्येही वाढ झाली आहे. त्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या उत्पादन खर्चावर थेट परिणाम होत असल्याचे ‘आहार’ने म्हटले आहे.
मुंबईतील व्यावसायिक जागांचे वाढते भाडे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर सुविधा, इंधन व वाहतूक खर्च यांचाही हॉटेल व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. देखभाल-दुरुस्ती, उपकरणे, वीज-पाणी, तंत्रज्ञान, पॅकेजिंग आणि विविध नियमांच्या पूर्ततेसाठी होणाऱ्या खर्चातही वाढ झाल्याचे संघटनेने नमूद केले. प्रत्येक रेस्टॉरंट आपल्या खर्चाची रचना आणि व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार दरवाढीचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेणार आहे. ही वाढ डायन-इनसह क्विक सर्व्हिस आणि फूड डिलिव्हरी सेवांमध्येही लागू होऊ शकते.
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खाद्यपदार्थ, भाडे, मनुष्यबळ आणि वाहतूक या सर्वांचा खर्च एकाच वेळी वाढत असल्याने संपूर्ण भार सोसणे आता शक्य नाही. व्यवसाय टिकवण्यासाठी खाद्य पदार्थच्या किमतीत १० ते १५ टक्के सुधारणा आवश्यक झाली आहे.
- विजय के. शेट्टी, अध्यक्ष आहार
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