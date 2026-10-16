एसआयआरविरोधात मुंबईत ‘लहरादो तिरंगा’ आंदोलन; मतपत्रिकेद्वारे निवडणुकांची मागणी

आझाद मैदानात ‘लहरा दो तिरंगा’
मतपत्रिकेद्वारे निवडणुकांची आंदोलकांची मागणी
मुंबई, ता. १६ : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेला विरोध, कथित मतचोरीच्या आरोपांची चौकशी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी आझाद मैदानात ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन करण्यात आले. कॉक्रोच जनता पार्टीचे रोहन पालकर यांच्यासह सुमारे ९० ते १०० महिला-पुरुष सहभागी झाले होते.
सीजेपी, नवजवान भारत सभा, दिशा छात्र संघटना, भगतसिंह जनअधिकारी यात्रा आणि ‘हम भारत के लोग’ यांसह विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी तिरंगा हातात घेऊन लोकशाही, संविधान, मतदानाचा अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी आवाज उठवला. एसआयआर रद्द करणे, ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा आणि निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेणे या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. सीजेपीचे जय भोसले यांनी सरकारला प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा अधिकार असल्याचे सांगितले. महिलांवरील अत्याचारांविरोधात कठोर कायदे आणि प्रभावी कारवाईची गरज अधोरेखित करीत त्यांनी सरकारच्या कामकाजावरही टीका केली. कॉम्रेड बबन ठोके यांनी देशभरात सुमारे १३ कोटी, तर महाराष्ट्रात अडीच कोटींपेक्षा अधिक मतदारांची नावे वगळल्याचा दावा केला.
घोषणांनी परिसर दणाणला
आंदोलनात विविध संघटनांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. ‘इन्कलाब जिंदाबाद’, ‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’, ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ आणि ‘लडेंगे, जीतेंगे’ अशा घोषणांनी आझाद मैदान परिसर दणाणून गेला. ‘मेरा रंग दे बसंती चोला’ हे गीतही सादर करण्यात आले. राष्ट्रगीताने आंदोलनाची सांगता झाली.
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