देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या विरोधात अभाविपने केले मुंबई विद्यापीठात आंदोलन

अभाविपचे मुंबई विद्यापीठात आंदोलन
मुंबई , ता. १६ : देशातील लोकशाही व्यवस्था, भारतीय संविधानातील मूल्ये आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अभाविप) वतीने शुक्रवारी (ता. १६) मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरातील मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ स्वाक्षरी अभियान आणि शांततापूर्ण निदर्शने करण्यात आली. ‘अराजकता रोखा-लोकशाही वाचवा!’ अशा घोषणाही देण्यात आल्या.
देशभरामध्ये कॉक्रोच जनता पार्टी आणि इतर संघटनांकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाविरोधात अभाविपने हे आंदोलन केले. जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनावर संघटनेकडून जोरदार टीका करण्यात आली. देशात सुरू असलेले हे आंदोलने बांगलादेशसदृश अराजकतेला भारतात थारा देत असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. या आंदोलनाच्या माध्यमातून
सध्या देशात काही प्रवृत्तींमार्फत जाणीवपूर्वक अराजकता निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत असून, त्यांना मिळणारे संभाव्य परदेशी पाठबळ चिंताजनक असल्याचा आरोप अभाविपने केला. भारतविरोधी शक्ती विविध संघटनांच्या माध्यमातून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचेही आयोजकांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हित, लोकशाही मूल्ये आणि देशाची एकात्मता अबाधित राखण्यासाठी जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे अभाविपने स्पष्ट केले.
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