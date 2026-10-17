महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता भरतीचा मार्ग मोकळा
पदविकाधारकांच्या हक्काच्या लढ्याला न्यायालयीन यश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ ः मुंबई महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता भरतीतील पदविकाधारकांच्या पात्रतेच्या प्रश्नावर दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याला यश आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयापासून मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत चाललेल्या या प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रवासानंतर संबंधित याचिका फेटाळल्याने कनिष्ठ अभियंता भरती प्रक्रिया पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती मिनी शीतल इंजिनियर्स असोसिएशनने दिली.
डिप्लोमा राईटस असोसिएशनच्या माध्यमातून पदविकाधारकांच्या हक्कांसाठी सातत्याने कायदेशीर भूमिका मांडण्यात आली. यात पदविका आणि पदवी हे शिक्षणाचे स्वतंत्र प्रवाह असून, पदविकाधारकांसाठी निश्चित केलेल्या पात्रता व रोजगाराच्या संधींचे संरक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिका मांडण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेले. या कालावधीत संबंधित न्यायालयीन निवाडे, कायदेशीर तरतुदी आणि पात्रतेचे निकष यांचा सखोल अभ्यास करून डिप्लोमा राईट्स असोसिएशनच्या कायदेशीर पथकाने न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडली.
पालिकेतील कनिष्ठ अभियंता भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पदविकाधारकांच्या हक्काच्या लढ्याला न्यायालयीन यश आल्यामुळे अभियंत्यांमध्ये आनंद आहे, असे म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष रमेश भुतेकर देशमुख यांनी सांगितले.
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