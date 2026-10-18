महावितरणसाठी गडहिंग्लज विभाग ‘स्मार्ट’
एक लाख ५५ हजार घरगुती मीटर; अंमलबजावणीत राज्यात प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : राज्यभरात महावितरणच्या स्मार्ट मीटरला विरोध होत असला तरी गडहिंग्लज विभाग महावितरणसाठी स्मार्ट ठरला आहे. येथे असलेल्या सर्व एक लाख ५५ हजार १८९ ग्राहकांच्या घरी स्मार्ट मीटर बसवले आहेत. स्मार्ट मीटरचे फायदे पटल्याने या विभागात १०० टक्के स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. या कामगिरीमुळे गडहिंग्लज विभाग राज्यात प्रथम ठरला आहे. जनजागृती, ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियोजनबद्ध प्रयत्नांतून हे शक्य झाले आहे.
गडहिंग्लज विभागात ऑगस्ट २०२४ मध्ये पहिला स्मार्ट मीटर बसवून मोहिमेला सुरुवात झाली होती. गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड आणि नेसरी या चार उपविभागांत टप्प्याटप्प्याने हे काम करण्यात आले. चंदगडमध्ये ४८,३८६, गडहिंग्लजमध्ये ४२,३४०, आजऱ्यामध्ये ३७,१६९ तर नेसरीमध्ये २७,२९४ मीटर बसवण्यात आले आहेत. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. लवकरच गडहिंग्लज जिल्ह्यातील आणखी दोन विभागांत १०० टक्के स्मार्ट मीटरचे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
कार्य, फायदे सांगितल्याने यश
प्रत्येक गावात सीरिजमध्ये मीटर बसवण्यात आले. अभियंते, कर्मचारी आणि जनमित्रांनी ग्राहकांना स्मार्ट मीटरचे कार्य आणि फायदे समजावून सांगितले. मेळावे, जनजागृती कार्यक्रम आणि ग्रामसभांच्या माध्यमातून थेट संवाद साधून गैरसमज दूर करण्यात आल्याचे मुख्य अभियंता स्वप्नील काटकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
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