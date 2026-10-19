मध्य रेल्वेच्या १५ स्थानकांवर किराणा स्टोअर! - ११ स्टोअर सुरू; आणखी चार स्थानकांवर लवकरच सुविधा (Word Count : 317 CC : 21.54 Page Baskets: - Locations: -) मध्य रेल्वेच्या १५ स्थानकांवर किराणा स्टोअर

मध्य रेल्वेच्या १५ स्थानकांवर किराणा स्टोअर
११ स्टोअर सुरू; चार स्थानकांवर लवकरच सुविधा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आता स्थानकांवरच किराणा सामानासह दैनंदिन गरजेच्या वस्तू खरेदी करता येणार आहेत. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातील ११ स्थानकांवर सध्या किराणा स्टोअर सुरू आहेत. आणखी चार स्थानकांवर लवकरच ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे. कुर्ला स्थानकावर सर्वाधिक चार स्टोअर आहे. या सुविधेच्या विस्तारामुळे प्रवाशांना प्रवासादरम्यान आवश्यक वस्तू खरेदी करणे अधिक सोयीचे होणार आहे.
सध्या मध्य रेल्वेच्या कुर्ला स्थानकावर चार, कल्याण येथे दोन, तर दादर, भायखळा, कांजूरमार्ग, लोकमान्य टिळक टर्मिनस आणि वाशिंद येथे प्रत्येकी एक किराणा स्टोअर सुरू आहे. लवकरच विद्याविहार, कसारा, बदलापूर आणि दिवा या स्थानकांवर प्रत्येकी एक स्टोअर सुरू करण्यात येणार आहे. या स्टोअरमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या वस्तूंची यादी निश्चित केली आहे. त्यानुसार तांदूळ, गहू, डाळी, खाद्यतेल, साखर, मीठ, मसाले आणि सुकामेवा यांसारख्या किराणा वस्तू विकता येतील. याशिवाय बिस्किटे, चिप्स, पॉपकॉर्न, इन्स्टंट नूडल्स, जॅम, लोणची, सॉस, पॅकेज्ड पिण्याचे पाणी, फळांचे रस आणि शीतपेयांचाही समावेश आहे. दुग्धजन्य पदार्थ, बेकरी उत्पादने, पराठे, कटलेट, नगेट्स यांसारखे शिजवण्यापूर्वी तयार ठेवलेले पदार्थ आणि आइस्क्रीमही विकता येणार आहे.
भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (एफएसएसएआय) नियमांचे पालन करणे, स्टोअरच्या आतील आणि सभोवतालच्या परिसरात स्वच्छता राखणे तसेच स्टोअरपासून सुमारे एक मीटरच्या परिसरात कचरापेट्या ठेवणे बंधनकारक असणार आहे.
वैयक्तिक स्वच्छतेच्या वस्तूही मिळणार
साबण, शाम्पू, टूथपेस्ट, कपडे धुण्याचे डिटर्जंट, टिश्यू पेपर, सॅनिटरी नॅपकिन्स, बाळांचे डायपर, बेबी फूड, स्टेशनरी आणि इतर दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूही प्रवाशांना उपलब्ध होतील.
चहा, कॉफीच्या विक्रीला बंदी
किराणा स्टोअरमध्ये शिजवलेले खाद्यपदार्थ, चहा आणि कॉफी विकण्यास परवानगी नाही. वस्तूंच्या विक्रीत एकसमानता राखणे, अनधिकृत विक्रीला आळा घालणे आणि प्रवाशांना वाजवी दरात दैनंदिन गरजेच्या वस्तू उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
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मध्य रेल्वेची किराणा स्टोअर
सध्या सुरू : ११ स्टोअर
कुर्ला : ४
कल्याण : २
दादर : १
भायखळा : १
काजूवाडी : १
लोकमान्य टिळक टर्मिनस : १
वाशिंद : १
येथे सुरू हाेणार
विद्याविहार : १
कसारा : १
बदलापूर : १
दिवा : १
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