पात्र मतदारांची नावे वगळू नका!
काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने घेतली एस. चोकलिंगम यांची भेट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : ‘मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण मोहिमेतील अत्यंत जाचक प्रक्रियेमुळे लाखो पात्र मतदारांची नावे वगळली जात आहेत. या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आणि अनियमितता आहे. त्यात सुधारणा कराव्यात व एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी,’ अशी मागणी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी (ता. १९) मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात माजी मंत्री अस्लम शेख, नसीम खान, आमदार अमिन पटेल, आमदार डॉ. ज्योती गायकवाड, चरणसिंग सप्रा, राजेश शर्मा, प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, अखिलेश यादव, वीरेंद्र चौधरी, ट्युलिप मेरिंडा, मंदार पवार यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, ‘एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान नमुना क्रमांक ६, ७ आणि ८ संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त होत असून, बूथ लेव्हल ऑफिसर्स योग्य प्रकारे काम करत नसल्यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सत्ताधारी पक्षाला फायदा होईल, अशा पद्धतीने काही ‘बीएलए’ जाणीवपूर्वक ठराविक मतदारांची नावे वगळत आहेत. आम्ही या गैरप्रकाराचे काही पुरावे दिले, त्यावेळी संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन चोकलिंगम यांनी दिले आहे.’ फॉर्म ६, ७ आणि ८ बद्दल नागरिकांच्या मनात अनेक शंका आहेत, त्या दुरुस्त करण्याची मागणी त्यांनी केली. ‘जे बीएलए सत्ताधारी पक्षाला फायदा व्हावा अशा पद्धतीने विशिष्ट मतदारांची नावे वगळत आहेत, त्यांच्याविरोधात निवडणूक आयोग कठोर कारवाई करेल. निवडणूक आयोग एक नोटीफिकेशनही जारी करणार आहे,’ असे आश्वासन एस. चोकलिंगम यांनी दिल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क असून, त्याचे संरक्षण करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. मतदार यादीतील प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव सुरक्षित राहिले पाहिजे.
- वर्षा गायकवाड, खासदार
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