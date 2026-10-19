आयआयटीतील पोलिसी कारवाईची चौकशी करा!
साहिल वाकोडे याला न्याय देण्याची मागणी; अनुसूचित जाती संघटनेचा निषेध
मुंबई, ता. १९ : साहिल वाकोडे याला न्याय मिळावा, या मागणीसाठी १८ ऑक्टोबर रोजी आयआयटी मुंबई परिसरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी आणि आंबेडकरवादी कार्यकर्त्यांवर कथितरीत्या झालेल्या पोलिसी कारवाईचा अखिल भारतीय स्वतंत्र अनुसूचित जाती संघटनेने (एआयआयएससीए) निषेध केला आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी संघटनेने सोमवारी (ता. १९) पत्रकार परिषदेत केली.
संघटनेचे अध्यक्ष राहुल सोनपिंपळे यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना कॅम्पसमध्ये तसेच परिसरातून ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. शांततापूर्ण आंदोलन हा लोकशाही अधिकार असून, न्यायाची मागणी करणाऱ्यांवर बळाचा वापर होता कामा नये, अशी भूमिका संघटनेने मांडली. या वेळी सरचिटणीस दीपाली साळवे, आशुतोष विद्रोही, प्राजक्ता केदार आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पोस्टरच्या कथित विटंबनेची जबाबदारी निश्चित करावी, तसेच मुंबई पोलिस आणि आयआयटी मुंबई प्रशासनाच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करावी, असेही संघटनेने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्याचा निर्णय कोणाच्या आदेशाने घेण्यात आला, बळाचा वापर का करण्यात आला आणि त्यामागील निर्णयप्रक्रिया काय होती, याची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली. साहिल वाकोडे याच्या मृत्यूशी संबंधित परिस्थितीची पारदर्शक चौकशी व्हावी, तसेच आयआयटीतील संबंधित अधिकारी आणि प्रशासनाच्या भूमिकेची तपासणी करावी, अशी मागणी संघटनेने केली.
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