पुलाच्या पुनर्बांधणीसाठी एस. एल. रोड बंद
मुंबई, ता. २० : मुलुंड पश्चिमेतील नानेपाडा नाल्यावरील जीर्ण पुलाच्या पुनर्बांधणीचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याने एस. एल. रोडवरील (सेवाराम लालवाणी रोड) वाहतूक बंद करण्यात आली आहे.
गोशाळा रोड ते व्ही. पी. रोड यांना जोडणाऱ्या या मार्गावरील सर्व प्रकारची वाहतूक ३१ मे २०२७ पर्यंत बंद राहणार असून, वाहनांसाठी पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. नानेपाडा नाल्यावरील सध्याचा पूल जीर्ण झाला आहे. पुलालगतच्या पदपथाचा भाग तसेच दोन्ही बाजूंचे कठडेही कमकुवत झाले असून, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पुलाची पुनर्बांधणी आवश्यक असल्याचे वाहतूक पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. या कामासाठी एस. एल. रोडवरील गोशाळा रोड ते व्ही. पी. रोडदरम्यानचा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे.
गोशाळा रोडवरून व्ही. पी. रोडच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना जे. एन. रोड येथे डावे वळण घेऊन पुढे जाता येईल तसेच व्ही. पी. रोडवरून गोशाळा रोडच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांनी जे. एन. रोड येथे उजवे वळण घेऊन इच्छित स्थळी जावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ही वाहतूक व्यवस्था २० ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मे २०२७ या कालावधीत लागू राहणार आहे.
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