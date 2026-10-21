मुंबईत राडारोडा संकलनाला वेग

मुंबई, ता. २१ : मुंबईतील बांधकाम आणि पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या राडारोड्याचे संकलन व प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांच्या कामकाजाची आकडेवारी समोर आली आहे. उपलब्ध तक्त्यानुसार, मेट्रो वेस्ट हँडलिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ए. जी. एन्व्हायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंत्राटदारांकडून राडारोडा संकलन आणि त्यावरील प्रक्रिया केली जात आहे, मात्र संकलित कचऱ्याच्या तुलनेत प्रत्यक्ष किती कचऱ्यावर प्रक्रिया होते, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
उपलब्ध एकत्रित आकडेवारीनुसार, मुंबईतील राडारोडा संकलनाचे एकूण प्रमाण सुमारे ४.७१ लाख मेट्रिक टन नोंदवले आहे. त्यापैकी सुमारे ४.०१ लाख मेट्रिक टन कचरा ‘अनक्लेम्ड’ आणि ‘डीओसी’ या वर्गांत नोंदवण्यात आला आहे. संकलनासाठी ऑटोडोर यंत्रणेचाही वापर करण्यात येत असल्याचे तक्त्यात नमूद आहे. एकूण कचऱ्यावर प्रक्रिया झाल्याचे प्रमाण सुमारे ४.५२ लाख मेट्रिक टन दाखवण्यात आले आहे.
बांधकाम कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट
मेट्रो वेस्ट हँडलिंगच्या तक्त्यात मार्च २०२४ पासून ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतची, तर ए. जी. एन्व्हायरोच्या तक्त्यात ऑगस्ट २०२४ पासून ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतची नोंद आहे. काही महिन्यांतील संकलन, वर्गीकरण आणि प्रक्रिया यांची आकडेवारी वेगवेगळी दिसते. त्यामुळे कंत्राटदारनिहाय संकलन, प्रत्यक्ष प्रक्रिया आणि शिल्लक कचरा यांचा ताळमेळ तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. बांधकाम कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे, रस्त्यांवर राडारोडा टाकण्यास प्रतिबंध करणे आणि धुळीमुळे होणारे वायुप्रदूषण कमी करणे, या दृष्टीने ही यंत्रणा महत्त्वाची आहे.
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