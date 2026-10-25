माहीमचा सी फूड प्लाझा पुन्हा सुरू
मुंबईकरांना मिळणार ताज्या माशांच्या पदार्थांची मेजवानी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : मुंबईकरांसह पर्यटकांना ताज्या माशांच्या रुचकर पदार्थांचा आस्वाद घेता यावा आणि महिला बचत गटांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने माहीम चौपाटीलगत सुरू करण्यात आलेला मुंबईतील पहिला ‘सी फूड प्लाझा’ पुन्हा एकदा नागरिकांच्या सेवेत दाखल झाला आहे. शनिवारपासून (ता. २४) महिला बचत गटांचे स्टॉल सुरू झाले असून, दर बुधवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवारी सायंकाळी सात ते रात्री अकरा या वेळेत खाद्यप्रेमींना येथे विविध माशांच्या पदार्थांचा आस्वाद घेता येणार आहे.
माहीम चौपाटी परिसरात उभारण्यात आलेल्या या सी फूड प्लाझाच्या माध्यमातून मुंबईची पारंपरिक कोळी खाद्यसंस्कृती जपण्याबरोबरच महिला बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. या प्लाझाच्या पुनर्प्रारंभप्रसंगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे गटनेते तथा जी उत्तर प्रभाग समितीचे अध्यक्ष यशवंत किल्लेदार, मराठी अभिनेते कमलाकर सातपुते, जी उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश देसाई यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी आणि महिला बचत गटांच्या सदस्य उपस्थित होत्या.
सी फूड प्लाझामध्ये आकर्षक रोषणाई, सेल्फी पॉइंट आणि आरामदायी आसनव्यवस्था करण्यात आली आहे. स्थानिक कोळी संस्कृतीची ओळख करून देणारे वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांसह पर्यटकांना विविध माशांच्या पदार्थांचा आस्वाद घेतानाच कोळी संस्कृती आणि खाद्यपरंपरेचा अनुभव घेता येणार आहे.
मुंबईतील कोळीवाड्यांचे सुशोभीकरण, स्थानिक खाद्यसंस्कृतीचे संवर्धन आणि महिला बचत गटांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. मागील काही वर्षांत या सी फूड प्लाझाला हजारो पर्यटकांनी भेट दिली आहे. महिला बचत गटांच्या सदस्यांना मत्स्य उत्पादनांवर आधारित प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. यामुळे त्यांची व्यावसायिक कौशल्ये विकसित होण्यासोबतच उत्पन्नाच्या संधी वाढण्यास मदत होणार आहे.
पर्यटनाला चालना
कोळीवाडे आणि तेथील खाद्यसंस्कृती ही मुंबईची वैशिष्ट्ये आहेत. या सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्याबरोबरच स्थानिक महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि पर्यटनाला चालना देणे, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे. नागरिकांनी आणि पर्यटकांनी माहीम सी फूड प्लाझाला मोठ्या संख्येने भेट देऊन कोळी संस्कृती आणि स्थानिक खाद्यपरंपरेला प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन जी उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश देसाई यांनी केले.
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