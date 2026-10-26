अनधिकृत बांधकामात दिरंगाई भोवली
पालिकेच्या दोन अभियंत्यांच्या निवृत्तिवेतनात कपात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : अंधेरीतील एका अनधिकृत बांधकामाच्या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्यास विलंब केल्याप्रकरणी महापालिकेच्या दोन सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. ‘के/पूर्व’ विभागातील तत्कालीन पदनिर्देशित अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता (इमारत व कारखाने) सतीश यशवंत थत्ते आणि तत्कालीन सहाय्यक अभियंता धर्मेंद्र दानजी कंथारिया यांच्या विरोधात ठेवण्यात आलेले सर्व आरोप सिद्ध झाले आहेत. याप्रकरणी त्यांच्या निवृत्तिवेतनातून दरमहा ३० टक्के रक्कम पुढील तीन वर्षांसाठी रोखून धरण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
अंधेरी पूर्व येथील मरोळ पोलिस कॅम्प परिसरातील ‘हॉटेल ग्रीन फॉरेस्ट’ या अनधिकृत बांधकामासंदर्भात २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी महापालिकेकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सुनावणी घेऊन पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी तब्बल दीड वर्षानंतर म्हणजेच २० जानेवारी २०२१ रोजी विलंबाने आदेश पारित केले. कर्तव्यात कसूर केल्याचा हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात खात्यांतर्गत सर्वंकष चौकशीचे आदेश दिले होते. उप प्रमुख अभियंता (मलनिस्सारण प्रचालने) दीपक बोरकर यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून आपला अहवाल अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांकडे सादर केला होता. चौकशीदरम्यान दोन्ही अधिकाऱ्यांवरील सर्व (एकूण तीन) आरोप पूर्णपणे सिद्ध झाले. यापूर्वी त्यांच्या निवृत्तिवेतनातून ५० टक्के रक्कम पाच वर्षे रोखून धरण्याची मोठी शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली होती, मात्र अधिकाऱ्यांच्या बचावात्मक अर्जावर विचार करून अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांनी (पश्चिम उपनगरे) या शिक्षेत सुधारणा केली. त्यानुसार आता त्यांच्या निवृत्तिवेतनातून दरमहा ३० टक्के रक्कम पुढील तीन वर्षांसाठी रोखून धरण्यात येणार आहे.
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मोठा इशारा
महापालिका निवृत्तिवेतन नियम (१९५३) च्या नियमांनुसार प्रस्तावास स्थायी समितीची अंतिम मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया सुरू असून, यामुळे महापालिका प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा कारवाईत दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी हा एक मोठा इशारा मानला जात आहे.
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