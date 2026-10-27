‘जीएसटी’पोटी महापालिकेला १,२९४ कोटी
मुंबई, ता. २७ : वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीनंतर जकात आणि स्थानिक संस्था कर रद्द झाल्यामुळे मुंबई महापालिकेला होणाऱ्या महसुली नुकसानाची भरपाई म्हणून राज्य सरकारतर्फे ऑक्टोबरमध्ये एक हजार २९४ कोटी तीन लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महापालिकेच्या खात्यात जमा झाला असून, याबाबतची माहिती प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर सादर केली. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर जकात आणि स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेच्या महसुलावर परिणाम झाला. या महसुली नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून महापालिकेला निधी दिला जातो. त्यानुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील ऑक्टोबर महिन्याची नुकसानभरपाईची रक्कम महापालिकेला प्राप्त झाली आहे. महापालिकेचे प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर माहितीसाठी सादर केला आहे. या प्रस्तावात १ ऑक्टोबर रोजी प्राप्त झालेल्या १,२९४ कोटी तीन लाख रुपयांच्या महसुलाचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे. जीएसटी नुकसानभरपाई हा महापालिकेच्या महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत असल्याने या निधीच्या माध्यमातून विविध नागरी सेवा आणि विकासकामांसाठी आर्थिक नियोजन करण्यास मदत होते.
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