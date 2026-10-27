लोकलचे दरवाजे बंद करणाऱ्या
कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई!
रेल्वे प्रशासनाकडून दखल; व्हिडिओद्वारे तपास सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : मध्य रेल्वेची लोकल सेवा सोमवारी नऊ तासांहून अधिक काळ विस्कळित झाल्याने मुंबईकरांचे प्रचंड हाल झाले. त्यातच रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या विशेष लोकलचे दरवाजे बंद ठेवत, प्रवाशांना प्रवेश नाकारल्याचा प्रकार ठाणे स्थानकात घडला. रेल्वे प्रशासनाने त्याची दखल घेतली आहे. समाजमाध्यमांवर प्रसारित व्हिडिओची पडताळणी करून संबंधित कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाकडून शोध घेतला जात आहे. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
ठाणे स्थानकातील फलाट क्रमांक दोनवर कल्याणला जाणारी कर्मचारी विशेष लोकल आली. तिच्या एका डब्याचे दरवाजे आतून बंद असल्याने प्रवाशांनी विनवणी करूनही तो उघडण्यात आला नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या एका प्रवाशाने बंद दरवाजावर पाणी फेकून निषेध व्यक्त केला. याबाबतचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला आहे. कर्मचारी विशेष लोकलमध्ये मोजकेच कर्मचारी होते. काही कर्मचारी तर आसनांवर झोपल्याचे व्हिडिओत स्पष्ट दिसत आहे.
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व्हिडिओच्या आधारे शोध सुरू
परळ येथून सायंकाळी ४च्या सुमारास कल्याणला जाणाऱ्या कर्मचारी विशेष लोकलमधील हा प्रकार आहे. संबंधित व्हिडिओची पडताळणी करून दरवाजे बंद करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे. चौकशीत संबंधित कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने म्हटले आहे.
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