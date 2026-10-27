येवई जलाशयाची दुरुस्ती पूर्ण
मुंबईकरांना पाणी उकळून पिण्याचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : पिसे-पांजरापूर संकुलातील येवई येथील महासंतुलक जलाशयाच्या कप्पा क्रमांक दोनच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले असून, हा जलाशय बुधवारपासून (ता. २८) कार्यान्वित करण्यात येणार आहे, मात्र या प्रक्रियेमुळे पाणीपुरवठ्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने मुंबईकरांसह ठाणे आणि भिवंडीतील नागरिकांनी पुढील सात दिवस पिण्याचे पाणी उकळून आणि गाळून वापरावे, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.
मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे तसेच महापालिकेमार्फत ठाणे आणि भिवंडी महापालिका क्षेत्रांत पाणीपुरवठा होणाऱ्या भागांमध्ये ही खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुंबई शहरातील ‘ए’ विभागातील नेव्हल डॉकयार्ड आणि बीपीटी परिसर, बी, ई, एफ दक्षिण आणि एफ उत्तर विभागांतील संपूर्ण परिसरात या सूचनांचे पालन करावे, पूर्व उपनगरांतील ‘टी’ विभागातील मुलुंड पूर्व व पश्चिम, एस विभागातील भांडुप, नाहूर, कांजूरमार्ग आणि विक्रोळी पूर्व, तसेच एन विभागातील विक्रोळी आणि घाटकोपर परिसराचा समावेश आहे. याशिवाय एल विभागातील कुर्ला पूर्व, एम पूर्व आणि एम पश्चिम विभागांतील संपूर्ण परिसरातील नागरिकांनीही पुढील सात दिवस पिण्याचे पाणी उकळून व गाळून वापरावे, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
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