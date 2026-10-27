२७० बांधकामांना नोटिसा
२९ बांधकामस्थळांचे काम बंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता.२७ : महापालिकेने बांधकामस्थळांना प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी १ ते २३ ऑक्टोबर या कालावधीत तब्बल २७० कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत, तर नियमांचे पालन करण्यासाठी मुदत देऊनही आवश्यक उपाययोजना न करणाऱ्या २९ बांधकामस्थळांना काम बंद करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. बांधकामस्थळांवरील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे धोरण पालिकेने अवलंबले आहे.
पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून बांधकामस्थळांची तपासणी सुरू केली. या तपासणीदरम्यान प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळलेल्या विकसकांना प्रथम कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या. नियमांचे पालन करण्यासाठी संबंधितांना एक आठवड्याची मुदत देण्यात आली होती, मात्र मुदत देऊनही आवश्यक उपाययोजना न करणाऱ्या २९ बांधकामस्थळांना काम बंद करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्याशिवाय या ठिकाणी बांधकाम सुरू ठेवता येणार नाही. पालिकेच्या तपासणीत बांधकामस्थळांवर अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. यामध्ये धूळ उडू नये यासाठी नियमित पाण्याची फवारणी न करणे, बांधकाम परिसराभोवती आवश्यक बॅरिकेड्स न लावणे, हवा गुणवत्ता मोजण्यासाठी सेन्सर बसवलेले नसणे आणि बांधकाम स्थळ जाळी किंवा शीटने पूर्णपणे झाकलेले नसणे, अशा त्रुटींचा समावेश आहे. या उपाययोजना न केल्यामुळे बांधकामांमधून धूळ हवेत पसरून प्रदूषणात भर पडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
२२७ पथके तैनात
बांधकामस्थळांवर प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांची अंमलबजावणी होते की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिकेने २२७ पथके तैनात केली आहेत. या पथकांमध्ये महापालिका, मुंबई पोलिस आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही पथके मुंबईतील विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये बांधकामस्थळांची तपासणी करत आहेत.
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