दिवाळीपूर्वी मुंबईतील रस्त्यांची स्वच्छता!
पालिकेचा प्रत्येक प्रभागाला १५ लाखांचा निधी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील रस्त्यांवरील धूळ आणि बांधकामांचा राडारोडा हटवून वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने विशेष स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. २८ ऑक्टोबर ते ७ नोव्हेंबर या कालावधीत सर्व प्रभागांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक प्रभागाला १५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रमुख रस्ते, दुभाजक, पदपथांची विशेष स्वच्छता केली जाणार असल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी सांगितले.
महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने या मोहिमेबाबत सर्व प्रभागांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडरस्ता, सांताक्रूझ-चेंबूर जोडरस्ता, वांद्रे-कुर्ला संकुल जोडरस्ता, पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, घाटकोपर-मानखुर्द रस्ता, एस. व्ही. रोड, लिंक रोड, कार्टर रोड आणि शीव-मानखुर्द रस्ता या प्रमुख मार्गांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. या मोहिमेत यांत्रिक झाडू, धूळ उचलणारी यंत्रे, जेसीबी, डम्पर, पाण्याचे फवारे आणि मिस्टिंग यंत्रांचा वापर करण्यात येणार आहे. रस्त्यांवरील साचलेली धूळ, माती, गाळ आणि बांधकामांचा राडारोडा हटविण्यासोबतच दुभाजक, वाहतूक बेटे, पदपथ आणि रस्त्यांच्या कडांची यांत्रिक पद्धतीने स्वच्छता केली जाणार आहे.
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