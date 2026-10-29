पु.लं.चे विनोद आता वर्षभर भिंतीवर

पु. लं.चे विनोद वर्षभर भिंतीवर
आलोक यांची दिनदर्शिका; राज ठाकरेंच्या हस्ते प्रकाशन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : देशातील आघाडीचे कार्टूनिस्ट आलोक यांनी साकारलेल्या ‘पु. ल. देशपांडे दिनदर्शिका २०२७’चे प्रकाशन मंगळवारी (ता. ३) राज ठाकरे यांच्या हस्ते होणार आहे. प्रभादेवीतील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या लघुनाट्यगृहात सकाळी ११.३० वाजता हा सोहळा पार पडणार आहे. हा संपूर्ण सोहळा पु. लं.च्या स्मृतींना अर्पण करण्यात आल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
या प्रकाशन सोहळ्याला मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त अभिजित बांगर, व्यंगचित्रकार मंजुल, लेखक अरविंद जगताप आणि उद्योजक प्रफुल्ल वानखेडे यांची विशेष उपस्थिती असेल. या वेळी आलोक व्यंगचित्रांची थेट प्रात्यक्षिकेही सादर करतील.
ए-३ आकाराच्या या दिनदर्शिकेच्या १२ पानांवर आलोक यांची मूळ व्यंगचित्रे आहेत. प्रत्येक व्यंगचित्रासोबत पु. लं.चे एखादे अवतरण किंवा त्यांच्याशी संबंधित गाजलेला किस्सा देण्यात आला आहे. दिनदर्शिकेच्या मागणीसाठी ९६६५८५५३१६ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
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मी पु. लं.ना वाचत आणि त्यांच्या कॅसेट्स ऐकत मोठा झालो. पु. ल. एखाद्या माणसाचे किंवा प्रसंगाचे वर्णन अशा प्रकारे करतात की, ते चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर उभे राहते. त्यांच्या शब्दांतून मला जे दिसले, तेच या दिनदर्शिकेत रेखाटले आहे.
- आलोक, कार्टूनिस्ट
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