एआयमुळे चित्रपट निर्मितीला वेग

एआयमुळे चित्रपटनिर्मितीला वेग
‘स्पार्क’ परिषदेत नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) मदतीने चित्रपटनिर्मितीची अनेक आठवड्यांची प्रक्रिया काही तासांत पूर्ण करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक मुंबईतील ‘स्पार्क-इंडियाज एआय क्रिएटिव्हिटी समिट’मध्ये करण्यात आले. व्हर्से इनोव्हेशनतर्फे आयोजित परिषदेत चित्रपट, ओटीटी, व्हीएफएक्स, जाहिरात क्षेत्रातील ५००हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले.
या वेळी ‘स्पार्क स्टेशन’ या एआय प्लॅटफॉर्मचे सादरीकरण करण्यात आले. याद्वारे कथा, पटकथा, स्टोरीबोर्ड, लोकेशन, दृश्ये, ध्वनी आणि संपादनापर्यंतची प्रक्रिया करता येणार आहे. प्रत्यक्ष कलाकारांसह एआयनिर्मित सेट आणि दृश्ये तयार करण्याची सुविधाही यात आहे. परिषदेत दिग्दर्शक राजकुमार हिरानी, शकुन बत्रा आणि अभिनेता कुणाल कपूर यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर सहभागी झाले. ‘‘शंभर वर्षे काय शक्य आहे हे कॅमेरा ठरवत होता. आता कल्पनाशक्ती ते ठरवेल. स्पार्क स्टेशन ते शक्य करते. निर्मात्यांनी, निर्मात्यांसाठी बनवलेले, वास्तविक अभिनय आणि एआय एकाच फ्रेममध्ये आणते, त्यामुळे कथेची एकमेव मर्यादा म्हणजे त्यामागील कल्पनाशक्ती आहे, असे व्हर्से इनोव्हेशनचे संस्थापक आणि सीईओ उमंग बेदी यांनी सांगितले.
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एआयमुळे बजेटचा अडसर दूर झाला असून, तुम्ही किती मोठी कल्पना करण्याचे धाडस करता, हीच एकमेव मर्यादा आहे.
- राजकुमार हिरानी, चित्रपट निर्माता आणि दिग्दर्शक
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प्रत्येक नवीन तंत्रज्ञानाने कथा पाहणाऱ्या लोकांची संख्या वाढवली आहे. एआय हे कथा सांगणाऱ्या लोकांची संख्या वाढवणारे पहिले तंत्रज्ञान ठरू शकते.
- कुणाल कपूर, अभिनेता आणि उद्योजक
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एआय तुमच्या डोक्यातील चित्रपट आणि पडद्यावरील चित्रपट यांमधील अंतर मिटवते. आता कल्पनाशक्ती हेच चलन आहे आणि ज्याच्याकडे ती आहे त्याला कथा सांगता येतात.
- शकुन बत्रा, चित्रपट निर्माता आणि संस्थापक, जोस्का एआय
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व्हर्से स्पार्क स्टेशनच्या माध्यमातून उद्योगातील अग्रगण्य सामग्री क्षमता प्रदान करण्यासाठी आमच्या जेमिनी, ओम्नी, वेओ यासारख्या जनरेटिव्ह मीडिया मॉडेल्सचा लाभ घेत आहे. भारताच्या एआय-शक्तीवर चालणाऱ्या सर्जनशील क्रांतीला गती देण्यास मदत करताना गुगल क्लाऊडला अभिमान वाटतो.
- अमित कुमार, व्यवस्थापकीय संचालक, गुगल क्लाऊड इंडिया
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