‘जे. जे.’च्या अधिष्ठातापदी डॉ. रवि चव्हाण

‘जे. जे.’ रुग्णालयाच्या अधिष्ठातापदी डॉ. रवि चव्हाण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : जे. जे. रुग्णालयाच्या अधिष्ठातापदी डॉ. रवि चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने शुक्रवारी (ता. ३०) यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला. सध्याचे अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवार हे ३१ ऑक्टोबरला वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांच्या जागी डॉ. चव्हाण यांच्याकडे पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.
डॉ. अजय भंडारवार यांच्याकडे अधिष्ठातापदाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर महाविद्यालयाचे प्रशासकीय कामकाज सुरळीत सुरू राहावे, यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. डॉ. चव्हाण हे सध्या नागपूर येथील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात नेत्र शल्यचिकित्साशास्त्राचे प्राध्यापक असून, त्यांच्याकडे तेथील अधिष्ठाता पदाचाही अतिरिक्त कार्यभार होता. नव्या आदेशानुसार डॉ. चव्हाण यांच्याकडील नागपूरच्या अधिष्ठाता पदाचा अतिरिक्त कार्यभार संपुष्टात आणण्यात आला आहे. त्यांनी नागपूर येथील अधिष्ठाता पदाचा कार्यभार तेथील अन्य सेवाज्येष्ठ प्राध्यापकाकडे सोपवायचा आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने प्रशासकीय कारणास्तव हा निर्णय घेतला असून, आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांनी यासाठी स्वतंत्र आदेश काढण्याची आवश्यकता नसल्याचे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
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