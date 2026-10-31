वाहतूक पोलिसाला बीएमडब्ल्यू कारखाली चिरडण्याचा प्रयत्न; महिला ताब्यात

पाेलिसाला चिरडण्याचा
प्रयत्न; महिला ताब्यात
अंधेरी, ता. ३१ (बातमीदार) : अपघातानंतर वाहतूक कोंडी दूर करण्याचा प्रयत्न करीत असताना वाहतूक पोलिसाला बीएमडब्ल्यू कारखाली चिरडण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एका महिलेला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. संबंधित महिला चालकाने पोलिसाला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. ही घटना विलेपार्ले (पश्चिम) येथे घडली.
३० ऑक्टोबर २०२६ला रात्री ८.१५ ते ८.३०च्या सुमारास एन. एस. रोड क्रमांक १० वरील संगीत महाभारती जंक्शनजवळ प्रतीक्षा बंगल्यासमोर हा प्रकार घडला. सांताक्रूझ वाहतूक विभागातील पोलिस शिपाई प्रशांत गोकुळ हाके हे गणवेशात वाहतूक नियमनाचे कर्तव्य बजावत होते. या वेळी किरकोळ अपघात झाला. ही दोन्ही वाहने रस्त्याच्या मधोमध उभी असल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला होता. तेव्हा हाके यांनी दोन्ही वाहनचालकांना वाहने रस्त्याच्या बाजूला घेण्यास सांगितले. तेव्हा बीएमडब्ल्यू कारचालक महिलेने त्यांच्या सूचनेचे पालन करण्यास नकार देत त्यांच्याशी वाद घातला. त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकीही दिली. हाके हे गणवेशात कारसमोर उभे राहून वारंवार कार थांबविण्यास सांगत असतानाही महिलेने अचानक कारचा वेग वाढवून त्यांना धडक देण्याचा प्रयत्न केला. हाके प्रसंगावधान राखून बाजूला झाले. त्यानंतर संबंधित महिला भरधाव वेगाने कार चालवत जेव्हीपीडी जंक्शनच्या दिशेने निघून गेल्याचा आराेप हाके यांनी तक्रारीत केला आहे. याप्रकरणी हाके यांच्या तक्रारीवरून जुहू पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
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