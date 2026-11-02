पाणीपुरवठा सुधारणा कंत्राटात ३.५८ कोटींची वाढ
गोरेगाव उड्डाणपुलाच्या कामासाठी जलवाहिनी स्थलांतरित करणार; एकूण खर्च ११.७९ कोटींवर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्यावरील उड्डाणपुलाच्या कामात अडथळा ठरणारी मुख्य जलवाहिनी स्थलांतरित करण्यासाठी महापालिकेने तातडीने पावले उचलली आहेत. गोरेगाव पूर्वेतील चित्रनगरी रस्त्यावरील ७५० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी तसेच बोरिवली पश्चिमेतील गोराई-२ येथील ६०० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी बदलण्यात येणार आहे. या अतिरिक्त कामांमुळे पश्चिम उपनगरातील पाणीपुरवठा सुधारणा प्रकल्पाच्या खर्चात तीन कोटी ५८ लाख २९ हजार ७९४ रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च ११ कोटी ७९ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे.
पश्चिम उपनगरातील के/पूर्व, के/पश्चिम आणि पी/उत्तर विभागांतील पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे, जुन्या जलवाहिन्या बदलणे आणि उपसा केंद्र बांधण्याचे काम हाती घेतले आहे. या कामासाठी मे. जे. एस. इन्फ्राटेक या कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली असून, मूळ कंत्राटाची रक्कम सहा कोटी ७० लाख २७ हजार रुपये होती. १६ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू झालेले हे काम पावसाळा वगळून १५ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
दरम्यान, गोरेगाव पूर्वेतील चित्रनगरी रस्त्यावर गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्याच्या उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. या पुलाच्या उतरंडीच्या कामात ७५० मिलिमीटर व्यासाची मुख्य जलवाहिनी अडथळा ठरत आहे. त्यामुळे पूल विभागाने ही जलवाहिनी तातडीने स्थलांतरित करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, बोरीवली पश्चिमेतील गोराई-२ परिसरात रस्त्याच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाच्या कामात ६०० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी अडथळा ठरत असल्याने ती बदलणे आवश्यक झाले आहे.
प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर
या दोन्ही कामांसाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविल्यास उड्डाणपूल आणि रस्त्यांच्या कामांना विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा सुधारणा कंत्राटातूनच ही अतिरिक्त कामे करून घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. परिणामी, कंत्राटदाराला द्यावयाची रक्कम नऊ कोटी ६३ लाख ९५ हजार ८६९ रुपयांवर पोहोचली आहे. विविध कर आणि तरतुदींसह महापालिकेचा एकूण खर्च आठ कोटी २० लाख ९६ हजार ७४७ रुपयांवरून ११ कोटी ७९ लाख २६ हजार ५४१ रुपयांपर्यंत वाढला आहे. या वाढीव खर्चाला अंतिम मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रशासनाने प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर केला आहे.
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