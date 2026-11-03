धूळ पसरवणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला दंड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : पवईतील आयआयटी मुंबईच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळील बांधकामस्थळावर मोठ्या प्रमाणात धूळ पसरत असल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर महापालिकेने कारवाई केली. एस विभाग कार्यालयाने संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून, बांधकाम थांबविण्याची नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
सोशल मीडियावर संबंधित व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आला होता. त्यामध्ये बांधकामस्थळावरून धुळीचे मोठे लोट उठून परिसरात पसरत असल्याचे दिसत होते. धूळ नियंत्रणासाठी पालिकेने निश्चित केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दाही या पोस्टमधून उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रकाराची दखल घेत एस विभागाच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या पथकाने मंगळवारी (ता. ३) बांधकामस्थळाची पाहणी केली. हे बांधकाम ध्यानकुंज इमारतीचे असल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले. सहाय्यक आयुक्त समरीन सय्यद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वायुप्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एक लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे. तसेच काम थांबविण्याची नोटीस बजावण्यात येणार आहे. दरम्यान, बांधकामस्थळांभोवती आच्छादन, पाण्याची फवारणी आणि धूळ नियंत्रणाच्या उपाययोजना करणे पालिकेने बंधनकारक केले आहे. मात्र, नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने बांधकामस्थळांवरील देखरेखीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
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