कर्करोगाविरुद्ध जनजागृतीचा नवा प्रयोग

मुंबई, ता. ५ : कर्करोगाविषयी समाजातील भीती आणि गैरसमज दूर करून वेळीच तपासणी करण्याचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी भारतीय कर्करोग संस्थेने अभिनव जनजागृती उपक्रम हाती घेतला आहे. तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम, कर्करोगाचे लवकर निदान आणि धूम्रपानमुक्त जीवनाचा संदेश देण्यासाठी ‘मुँह दिखाई’ हा विशेष लघुपट तसेच धूम्रपान सोडण्याची आठवण करून देणारी विशेष दुहेरी अंगठी सादर करण्यात आली आहे.
कर्करोग म्हटले की अनेकांच्या मनात भीती निर्माण होते, मात्र तोंडाचा, स्तनाचा आणि गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग यांचे वेळीच निदान झाल्यास यशस्वी उपचार शक्य आहेत. तरीही भीती आणि गैरसमजांमुळे अनेक जण तपासणी टाळतात किंवा उशिरा डॉक्टरांकडे जातात. ही मानसिकता बदलून नियमित आरोग्य तपासणीसोबत कर्करोगाची तपासणी करण्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे, असे या कार्यक्रमाचे प्रमुख माधव नेने यांनी सांगितले.
तंबाखू सेवन आणि कर्करोग यांचा जवळचा संबंध लक्षात घेऊन ‘मुँह दिखाई’ हा लघुपट तयार करण्यात आला आहे. नेहमीच्या भीतीदायक चित्रणाऐवजी दैनंदिन जीवनातील प्रसंगांच्या माध्यमातून तंबाखूचे दुष्परिणाम आणि निरोगी जीवनाचे महत्त्व यातून मांडण्यात आले आहे. विविध प्रसारमाध्यमांद्वारे हा लघुपट टप्प्याटप्प्याने अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे.
प्रतिबंधात्मक उपाय महत्त्वाचे
कर्करोगाची भीती दूर करणे, नियमित तपासणीसाठी प्रोत्साहन देणे आणि तंबाखू व धूम्रपानापासून दूर राहण्याची सकारात्मक मानसिकता निर्माण करणे, ही या मोहिमेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. आजार झाल्यानंतर उपचार घेण्यापेक्षा त्याचे वेळीच निदान आणि प्रतिबंधात्मक उपाय अधिक महत्त्वाचे आहेत, हा संदेश या उपक्रमातून देण्यात येत आहे.
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