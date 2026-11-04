नऊ दिवसानंतरही चौकशी अहवाल प्रतीक्षेत
कांजूरमार्ग आगीचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : कांजूरमार्ग येथील रिले कक्षाला २६ ऑक्टोबरला लागलेल्या आगीच्या घटनेमुळे मध्य रेल्वेची वाहतूक तब्बल नऊ तास खोळंबली होती. या घटनेच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल नऊ दिवस उलटूनही सादर झालेला नाही. त्यामुळे या दुर्घटनेचे कारण अजूनही गुलदस्त्यात आहे.
मध्य रेल्वेच्या कांजूरमार्ग स्थानकाजवळ घटनलेल्या या घटनेचा लोकल वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला होता. या काळात प्रवाशांचीही मोठी गैरसोय झाली. रुळांवरून चालत जाणाऱ्या तीन प्रवाशांचा मृत्यू झाला. अनेकांना पर्यायी मार्गाचा वापर करावा लागला. या गंभीर घटनेच्या चौकशीसाठी मध्य रेल्वेने सिग्नल आणि दूरसंचार, सुरक्षा तसेच विद्युत विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती, मात्र ही मुदत संपूनही अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळे चौकशीचा निष्कर्ष कधी समोर येणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
यंत्रणा पूर्ववत करण्याचे काम
वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी टाकण्यात आलेल्या पर्यायी केबलच्या जागी आता मूळ सिग्नल केबल कार्यान्वित करण्याचे काम सुरू आहे. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी हे काम रात्री केले जात आहे. त्यामुळे तांत्रिक यंत्रणा पूर्ववत करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असले, तरी आगीचे कारण शोधण्याचे आव्हान कायम आहे.
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