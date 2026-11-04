मुंबईत पाच अन्न व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित
मुंबई, ता. ४ : सणासुदीच्या काळात मिठाई, फरसाण, सुकामेवा आणि इतर खाद्यपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मुंबईत धडक कारवाई केली आहे. या मोहिमेत झेप्टो, आयटीसी लिमिटेडसह पाच अन्न व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. या आस्थापनांमध्ये अस्वच्छ परिस्थितीत अन्नपदार्थांचे उत्पादन, अयोग्य साठवणूक आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे तपासणीत आढळले आहे. दरम्यान, दहिसर येथील एका मिठाई आणि फरसाण विक्रेत्याकडून २१४ किलो अन्नपदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. एफडीएच्या पथकांनी मंगळवारी (ता.३) मुंबईसह राज्यभरात विशेष तपासणी मोहीम राबवली.
मुंबईत दादर पश्चिम येथील मे. शीतल्स, अंधेरी पूर्व येथील आयटीसी लिमिटेड, मुलुंड येथील मे. धान्य एंटरप्रायझेस (गुप्ता शेव अँड पुरी), कांदिवली पूर्व येथील मे. झेप्टो लिमिटेड आणि बोरिवली येथील मे. भगवती स्टोअर्स या पाच आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. दरम्यान, दहिसर पूर्व येथील मे. जडेश्वर स्वीट अँड फरसाण या आस्थापनेवर कारवाई करताना २१४ किलो बुंदी आणि स्वीट हलवा जप्त करण्यात आला. दुसरीकडे मंगळवारी राज्यातील कारवाईत १८ अन्न व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असून, चार आस्थापनांचा व्यवसाय बंद करण्यात आला आहे. तपासणीदरम्यान सुमारे ३७.५० लाख रुपये किमतीचा अन्नसाठा जप्त करण्यात आला आहे. याशिवाय प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा १६.८७ लाख रुपयांचा साठा जप्त करून तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे.
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खाद्यतेल विक्रेत्यांच्या आस्थापनांची तपासणी
एफडीएच्या पथकांनी मंगळवारी (ता. ३) पुणे, कोकण, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती विभागांत मिठाई उत्पादक, सुकामेवा विक्रेते, दुग्धजन्य पदार्थ, फरसाण, मसाले आणि खाद्यतेल विक्रेत्यांच्या आस्थापनांची तपासणी केली. यामध्ये अनेक ठिकाणी अस्वच्छता, अयोग्य साठवणूक, निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ आणि लेबलिंगमधील त्रुटी आढळल्या.
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