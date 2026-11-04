सहाय्यक प्राध्यापकपदासाठी ‘पीएचडी’ अनिवार्य नाही!
नेट, सेट, एसईएलटी हीच किमान पात्रता; ‘उच्च शिक्षण’चे स्पष्टीकरण
मुंबई, ता. ४ : राज्यातील विद्यापीठे आणि सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या थेट भरतीसाठी पीएचडी अनिवार्य नाही. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट), राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) किंवा राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा (एसईएलटी) हीच किमान पात्रता असल्याचे स्पष्टीकरण आज उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिले आहे. त्यामुळे प्राध्यापक पदभरतीच्या किमान शैक्षणिक पात्रतेवरून निर्माण झालेला संभ्रम अखेर दूर झाला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार, विद्यापीठांमधील सहाय्यक प्राध्यापकपदाच्या थेट भरतीसाठी १ जुलै २०२१ पासून पीएचडी पदवी अनिवार्य करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य शासनानेही संबंधित शासन निर्णयात आवश्यक तरतूद केली होती; मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ३० जून २०२३ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या थेट भरतीसाठी नेट, सेट, एसईएलटी ही किमान पात्रता निश्चित केली. या अधिसूचनेतील सुधारणांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी नव्याने शासन निर्णय निर्गमित केला. तथापि नव्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांकाचा उल्लेख आणि मूळ शासन निर्णयातील तरतुदींबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आज स्पष्टीकरणात्मक परिपत्रक जारी केले.
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नव्या नियमाने भरती करा!
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या स्पष्टीकरणानुसार, ४ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे केलेली सुधारणा ही ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या थेट भरतीसाठी नेट, सेट, एसइएलटी ही किमान शैक्षणिक पात्रता ग्राह्य धरावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या नुसारच राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी सहाय्यक प्राध्यापक पदभरतीची प्रक्रिया राबवावी, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
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