दोन विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित
भांडुप विषबाधेप्रकरणी एफडीएची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : भांडुप लग्नसमारंभात जेवणातून विषबाधा झाल्याच्या घटनेनंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) तातडीने कारवाई केली आहे. या प्रकरणात खाद्यपदार्थ पुरवठा करणाऱ्या दोन विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असून, त्यांच्याकडील खाद्यपदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
या घटनेबाबत माहिती देताना एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, संबंधित लग्नसमारंभासाठी सुरुवातीला सुमारे ४०० पाहुण्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्ष कार्यक्रमाला अपेक्षेपेक्षा अधिक पाहुणे उपस्थित राहिल्याने जेवणाची मागणी वाढली. यामुळे कार्यक्रमाचे आयोजक आणि मुख्य खाद्यपदार्थ पुरवठादार यांच्यात अतिरिक्त जेवणाच्या व्यवस्थेवरून वाद झाला. अधिक पाहुण्यांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्याच्या उद्देशाने गुलाबजाम आणि कलाकंद यांसारखे गोड पदार्थ दुसऱ्या विक्रेत्यांकडून मागवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या दोन्ही विक्रेत्यांकडून पुरवण्यात आलेल्या खाद्यपदार्थांचे नमुने अन्न व औषध प्रशासनाने ताब्यात घेतले आहेत. संबंधित दोन्ही विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असून, या प्रकरणाची पुढील चौकशी सुरू आहे.
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पूर्वसूचना नव्हती
लग्नसमारंभाच्या आयोजकांकडून अन्न व औषध प्रशासनाला कार्यक्रमाची पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती. नियमानुसार अशा मोठ्या कार्यक्रमांची माहिती प्रशासनाला आधी देणे आवश्यक असते.