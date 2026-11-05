अवैध औषध विक्रेत्यांवर एफडीएचा बडगा
सात महिन्यांत ५४४ परवाने रद्द; चौघांना अटक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : रुग्णांना सुरक्षित रक्त आणि दर्जेदार औषधे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभर तपासणी आणि कारवाईचा वेग वाढविला आहे. १ एप्रिल ते ३१ ऑक्टोबर या सात महिन्यांच्या कालावधीत एफडीएने सात हजार ९५० तपासण्या केल्या. या कारवाईत ५५५ परवाने रद्द, तर दोन हजार ७४ परवाने निलंबित करण्यात आले. दरम्यान, अवैध औषध विक्रीप्रकरणी चार जणांना अटक करण्यात आली असून, ३४.५१ लाख रुपयांचा औषध आणि सौंदर्यप्रसाधनांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ही माहिती दिली.
सात महिन्यांत औषधनिर्मिती केंद्रे आणि इतर आस्थापनांच्या एक हजार ४०२, तर औषध विक्री प्रतिष्ठानांच्या सहा हजार ५४८ तपासण्या करण्यात आल्या. या तपासण्यांदरम्यान दोन हजार ८८८ नोटिसा बजावण्यात आल्या. तसेच एकूण दोन हजार ६२९ परवान्यांवर कारवाई करण्यात आली. औषध विक्री प्रतिष्ठानांच्या तपासणीत चार हजार ५२६ किरकोळ औषध विक्रेते, ९४९ घाऊक विक्रेते, एक हजार ५ पॉइझन परवानाधारक आणि ६८ एनडीपीएस परवानाधारकांचा समावेश होता. यामध्ये तीन हजार ८४८ नियमित तपासण्या, एक हजार ५२५ विशेष मोहिमा आणि तक्रारींच्या आधारे एक हजार १७५ तपासण्या करण्यात आल्या. केवळ ऑक्टोबर महिन्यात औषध विक्री प्रतिष्ठानांच्या एक हजार १२१ नियमित तपासण्या, २८५ विशेष मोहिमा आणि २८८ तक्रारींच्या आधारे तपासण्या करण्यात आल्या.
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बनावट औषधांचा साठा जप्त
ऑक्टोबर महिन्यात एफडीएने राज्यभरात ११ छापे टाकले. या कारवाईत सुमारे ३४.५१ लाख रुपयांची औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने जप्त करण्यात आली. अमली पदार्थांच्या अवैध विक्रीप्रकरणी एनडीपीएस कायद्यांतर्गत दोन गुन्हे दाखल करून चार जणांना अटक करण्यात आली. मुंबईतील कुलाबा परिसरातील आयएनएचएस अश्विनी रुग्णालयात एम्पिरिम गोळ्या आणि कार्डियुरेक्स इंजेक्शन या बनावट औषधांचा साठा आढळला. या प्रकरणी एक लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा औषधसाठा जप्त करण्यात आला. नागपूरमध्ये विनापरवाना जागेत साठवलेली २२ लाख रुपयांहून अधिक किमतीची औषधे जप्त करण्यात आली. तर पुण्यात विनापरवाना तयार केलेल्या सौंदर्यप्रसाधनांच्या साबणांचा सुमारे ४.०५ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला.
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