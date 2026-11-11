मुलींसाठी कराटे प्रशिक्षण तातडीने राबवा!

मुंबई, ता. ११ : शासकीय तंत्रनिकेतन, वांद्रे येथील विद्यार्थिनीची मुंबईतील चर्नी रोड परिसरातील वसतिगृहात निर्घृण हत्या झाल्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुलींना स्वसंरक्षणासाठी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई आणि परिसरातील विद्यापीठांनी तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी तीन महिन्यांचा कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम तातडीने राबविण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीची दखल घेत उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठे व संलग्नीत महाविद्यालयांना तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने २०१४ मध्ये तिसरे महिला धोरण जाहीर केले होते. या धोरणातील मुद्दा क्रमांक ६.१३ नुसार राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांनी मुलींसाठी किमान एकदा तीन महिन्यांचा कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे अपेक्षित आहे. या अनुषंगाने उच्च शिक्षण संचालनालयाने ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी परिपत्रकही जारी केले होते, मात्र परिपत्रक जारी होऊन दोन वर्षांचा कालावधी उलटत असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याची बाब समोर आली होती.
शालेय शिक्षण विभागात स्वतंत्र योजना
मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी केवळ नियम आणि परिपत्रके पुरेशी नसून त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत विद्यार्थिनींना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण मिळाल्यास त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि संकटाचा सामना करण्याची क्षमता निर्माण होण्यास मदत होईल. त्यामुळे राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी या निर्देशांची गांभीर्याने अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
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