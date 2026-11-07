नागरी प्रश्नांचे जातीयकरण थांबवा!
दिया मिर्झा यांच्या समर्थनार्थ ‘मुंबई फॉर पीस’चे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : अभिनेत्री दिया मिर्झा यांनी दिवाळीत प्रदूषणकारी फटाके न फोडण्याचे आवाहन करणारा व्हिडिओ मुंबई महापालिकेच्या विनंतीवरून तयार केला होता. मात्र, त्यांच्या धार्मिक ओळखीवरून भाजप नेत्यांनी आक्षेप घेतल्याने राजकीय दबावाखाली हा व्हिडिओ महापालिकेच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून हटवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणाच्या निषेधार्थ ‘मुंबई फॉर पीस’ या नागरिकांच्या व्यासपीठाने दिया मिर्झा यांना पाठिंबा देत नागरी आणि पर्यावरणविषयक प्रश्नांचे जातीयकरण थांबवण्याचे आवाहन केले आहे.
‘नफरत के खिलाफ, मोहब्बत के साथ’ हा संदेश देत मुंबई फॉर पीसने स्वच्छ हवा आणि ध्वनी प्रदूषणमुक्त वातावरणाचा हक्क प्रत्येक नागरिकास असल्याचे म्हटले आहे. संदेश देणाऱ्या व्यक्तीचा धर्म किंवा संबंधित सणाची धार्मिक पार्श्वभूमी यावरून त्याचे महत्त्व ठरवता येणार नाही. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात सर्वांना प्रभावित करणाऱ्या नागरी प्रश्नांना धार्मिक रंग देणे योग्य नाही, असेही म्हटले आहे. त्याचबरोबर भाजप नेते अमित साटम आणि महापौर रितू तावडे यांनी या प्रकरणाचे जातीयकरण केल्याचा आरोप करीत त्यांनी बिनशर्त माफी मागावी, अशी मागणी करताना दिया मिर्झा यांचा हटवलेला व्हिडिओ महापालिकेने पुन्हा प्रसारित करावा, अशी मागणी मुंबई फॉर पीसने केली आहे.
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