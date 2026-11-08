सोने विक्रीत ३० टक्क्यांची वाढ
सौरभ गाडगीळ यांचा अंदाज
मुंबई, ता. ८ : गेल्या दिवाळीपेक्षा या दिवाळीतील सोने विक्री २५ ते ३० टक्के वाढण्याची अपेक्षा पीएनजी ज्वेलर्सचे अध्यक्ष सौरभ गाडगीळ यांनी व्यक्त केली.
‘ग्राहकांनी रविवारी (ता. ८) सकाळपासून सोने दागिने खरेदीला चांगला प्रतिसाद दिला. लग्नासाठी लागणारे दागिने तसेच देवांच्या मूर्ती, लक्ष्मीची नाणी यांची लोकांनी खरेदी केली. सोने आणि हिऱ्याच्या दागिन्यांमध्ये हलके दागिने तसेच रोजच्या वापरातील दागिने घेण्यावर लोकांचा भर होता,’ असेही गाडगीळ यांनी सांगितले. १४ तसेच १८ कॅरेटच्या दागिन्यांचीही चांगली विक्री झाली. चांदीच्या दागिन्यांनाही मागणी होती. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरातही जुने दागिने मोडून नवे दागिने करण्याकडे लोकांचा कल होता. एकंदरीत आज सोने खरेदीसाठी देशभरातच उत्साह दिसला. त्यामुळे हा सण दागिने विक्रीसाठी चांगला जाईल, असेही ते म्हणाले.
६२ हजार कोटींची विक्री
दिवाळीत देशभरातील सोने खरेदी ६२ हजार कोटींपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलचे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी व्यक्त केली. यावर्षी लक्ष्मीपूजनाला कॉलेजकुमार आणि तरुण ग्राहक यांचा मोठा उत्साह दिसून येत होता, असेही ते त्यांनी सांगितले.
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