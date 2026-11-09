पुनर्विकासाच्या लाटेमुळे घरांच्या भाडे उत्पन्नात वाढ

पुनर्विकासामुळे मुंबईत भाड्याच्या घरांना वाढती मागणी
भाडे उत्पन्नात वाढ; घरमालक आणि गुंतवणूकदारांना फायदा
मुंबई, ता. ९ : मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग आल्याने भाड्याच्या घरांची मागणी वाढत आहे. या वाढत्या मागणीचा परिणाम घरांच्या भाड्यावर होत असून, घरमालकांना अधिक उत्पन्न मिळत आहे. तसेच, भाड्याच्या घरांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनाही चांगला परतावा मिळत आहे. कोटक बँकेच्या होम लोन विभागाच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
पुनर्विकास प्रकल्पांची मुंबईतील संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. गेल्या पाच वर्षांत या प्रकल्पांच्या संख्येत दरवर्षी सरासरी ६६ टक्के वाढ झाली आहे. यापूर्वी मुंबईतील भाड्याच्या घरांची मागणी प्रामुख्याने नोकरीसाठी शहरात येणाऱ्या लोकांकडून होत होती; मात्र आता पुनर्विकासामुळेही भाड्याच्या घरांची मागणी वाढू लागली आहे. अनेक सोसायट्या पुनर्विकासासाठी पुढे येत आहेत. अशा वेळी रहिवाशांना काही काळासाठी आपली घरे सोडावी लागतात; मात्र अनेक रहिवाशांना आपला जुना परिसर सोडून दूरच्या भागात राहायला जाणे शक्य नसते. ते त्याच परिसरात भाड्याचे घर शोधतात. त्यामुळे जुन्या आणि वस्ती असलेल्या भागांमध्ये भाड्याच्या घरांची मागणी वाढत आहे. या भागांत भाड्याने देण्यासाठी उपलब्ध असलेली घरे कमी असल्याने घरांचे भाडेही वाढत आहे.
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विकसकांकडून भाड्याचा खर्च
पुनर्विकासामुळे भाड्याच्या घरांची मागणी वाढण्यामागे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे. अनेक पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये इमारतीचे काम पूर्ण होईपर्यंत विकसक रहिवाशांना दरमहा घरभाडे देतात. या पैशांतून रहिवासी दुसऱ्या घरात भाड्याने राहतात. काही प्रकल्पांचे काम पूर्ण होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. त्यामुळे या काळात संबंधित रहिवाशांना भाड्याच्या घरांची गरज असते. परिणामी, भाड्याच्या घरांना दीर्घकाळ मागणी राहते.
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कोरोना साथीनंतर लोकांचा मोठ्या आणि चांगल्या घरांकडे कल वाढला आहे. पुनर्विकासासाठी घर सोडणारे रहिवासीही पूर्वीपेक्षा जास्त भाडे देऊन चांगल्या सुविधा असलेल्या घरांमध्ये राहण्यास पसंती देत आहेत. त्यामुळे घरांच्या भाड्यात वाढ होत आहे. पुनर्विकासाचा परिणाम केवळ भाड्याच्या घरांवरच नव्हे, तर स्वतःच्या मालकीच्या घरांच्या बाजारपेठेवरही होत आहे. यामुळे घरांचा दर्जा सुधारण्यासोबतच घरमालकांच्या उत्पन्नातही वाढ होत आहे. स्थिर आणि दीर्घकाळ उत्पन्न मिळवू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठीही घरांमधील गुंतवणूक फायदेशीर ठरत आहे.
- नकुल सक्सेना, विभागप्रमुख, होम लोन्स, कोटक महिंद्रा बँक
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