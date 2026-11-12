‘कुपोषणमुक्त मुंबई’ कार्यक्रम हाती घ्या!
आशीष शेलार यांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः एसआरएच्या झोपडपट्टीमुक्त मुंबईच्या धर्तीवर या झोपडपट्ट्यांमध्ये असणारे कुपोषण रोखण्यासाठी ‘कुपोषणमुक्त मुंबई’ असा एक स्वतंत्र कार्यक्रम करावा, त्याचा कृती आराखडा येत्या १५ दिवसांत सादर करा, असे निर्देश मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी दिले.
मुंबईतील कुपोषित बालकांची संख्या आणि त्यावरील उपाययोजनांचा आज (ता. १२) शेलार यांनी आढावा घेतला. या वेळी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना विविध निर्देश दिले. या बैठकीला मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मुंबईत मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या पाच हजार असून, ही बाब आपल्या सगळ्यांसाठी अत्यंत शरमेची आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मुंबई महापालिकेने सर्व संबंधित प्राधिकरणे आणि शासकीय यंत्रणांशी समन्वय साधून ठोस कृती आराखडा तयार करावा व महिनाभरात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश शेलार यांनी दिले. तसेच दुष्काळी परिस्थितीमुळे मुंबईत स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांसोबत येणाऱ्या बालकांची तातडीने नोंदणी करून त्यांना पोषण आहार आणि आवश्यक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या कार्यक्रमासाठी मुंबई महापालिका आणि राज्याच्या महिला व बालविकास या आरोग्य व संबंधित विभागाची मदत घ्यावी, असे शेलार यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.