डॉ. निरंजन चव्हाण यांना मानद फेलोशिप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि लोकमान्य टिळक महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालय व सायन रुग्णालयाच्या स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक प्रा. डॉ. निरंजन चव्हाण यांना ब्रिटनच्या लंडन येथील रॉयल प्रसूतिशास्त्र व स्त्रीरोगतज्ज्ञ महाविद्यालयातर्फे (आरसीओजी) प्रतिष्ठित एफआरसीओजी (ॲड ईयुंडेम) या मानद फेलोशिपने सन्मानित करण्यात आले आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये त्यांना हा बहुमान प्रदान करण्यात आला.
महिला आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या जगभरातील निवडक स्त्रीरोगतज्ज्ञांना हा मानाचा सन्मान दिला जातो. स्त्रीरोग आणि प्रसूतिशास्त्र क्षेत्रातील सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय सन्मानांपैकी एक म्हणून या फेलोशिपला विशेष महत्त्व आहे. डॉ. चव्हाण यांना वैद्यकीय क्षेत्रातील अध्यापनाचा ३५ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सायन रुग्णालयात दरवर्षी १२ हजारांहून अधिक प्रसूतींचे व्यवस्थापन केले जाते. त्यांच्या वैद्यकीय संशोधन कार्याचीही मोठी नोंद असून, त्यांचे १२५ हून अधिक संशोधन लेख आणि ४२ पुस्तक प्रकरणे प्रकाशित झाली आहेत. २२ ते २४ एप्रिल २०२७ दरम्यान मलेशियातील क्वालालंपूर येथे होणाऱ्या जागतिक वैद्यकीय परिषदेत हा सन्मान औपचारिकरीत्या चव्हाण यांना प्रदान केला जाणार आहे. या परिषदेत जगभरातील १०० हून अधिक देशांतील तीन हजारांपेक्षा अधिक डॉक्टर सहभागी होणार आहेत.
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