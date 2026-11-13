भगवती रुग्णालयाच्या खासगीकरणाला विरोध
निविदा रद्द करण्याची काँग्रेसची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : बोरिवली येथील ४९० खाटांच्या भगवती रुग्णालयाचे पीपीपी तत्त्वावर खासगी संस्थेमार्फत संचालन करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने काढलेली निविदा रद्द करावी आणि रुग्णालयाचे व्यवस्थापन महापालिकेनेच करावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. आमदार भाई जगताप आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस ॲड. संदेश कोंडविलकर यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे.
महापालिकेने २६ ऑक्टोबरला निविदा प्रसिद्ध केली असून, १६ नोव्हेंबर ही अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत आहे. विशेष म्हणजे २०२५ मध्येही रुग्णालयाच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्या वेळी विरोधानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी पीपीपी प्रस्ताव रद्द केल्याचे आणि रुग्णालय सुरू करण्यासाठी मनुष्यबळ व साधनसामग्रीची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे पुन्हा निविदा काढण्यामागील कारण स्पष्ट करावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
रुग्णालयासाठी आवश्यक डॉक्टर, परिचारिका, कर्मचारी आणि वैद्यकीय उपकरणांची व्यवस्था करून महापालिकेनेच ते पूर्ण क्षमतेने चालवावे, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. पूर्वीचा निर्णय बदलून पुन्हा खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यामागील कारणे प्रशासनाने सार्वजनिक करावीत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
आर्थिक तरतुदींवर प्रश्न
निविदेतील आर्थिक तरतुदींवरही काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महापालिकेला वार्षिक सुमारे ६.५० कोटी रुपये भाडे मिळणार असताना पात्र रुग्णांच्या उपचारांसाठी खासगी संस्थेला अंदाजे ६० कोटी रुपये द्यावे लागतील, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच रुग्णसेवेच्या पात्रतेच्या अटींमुळे अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांना सवलतीच्या उपचारांपासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
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