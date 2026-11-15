वाहतूक सुरक्षेसाठी ‘बजाज’ची भागीदारी

मुंबई, ता. १५ : बजाज जनरल इन्श्युरन्सने (पूर्वीची बजाज अलायन्झ जनरल इन्श्युरन्स कंपनी) रस्ता सुरक्षा आणि जनजागृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुणे वाहतूक पोलिसांसोबत भागीदारी केली आहे.
या भागीदारीअंतर्गत, कंपनीने पुण्यातील येरवडा बजाज जनरल मेट्रो स्थानकावर डिजिटल शाखेचे उदघाटन केले. यामुळे प्रवाशांना वाहन विम्याची महत्त्वाची माहिती तसेच रस्ते अपघातांच्या वेळी उपलब्ध असलेल्या मदत उपक्रमांची माहिती सहजतेने मिळेल. तसेच वाहन मालकांना त्यांच्या थर्ड-पार्टी (टीपी) वाहन विम्याची वैधता सहजपणे तपासता येईल. प्रवासी केवळ क्यूआर कोड स्कॅन करून त्यांच्या वाहनाची टीपी विमा पॉलिसी सक्रिय आहे की नाही हे तपासू शकतात आणि आवश्यकता असल्यास काही मिनिटांतच डिजिटल पद्धतीने नवीन पॉलिसी खरेदी करू शकतात.
देशात थर्ड-पार्टी मोटर इन्श्युरन्स अनिवार्य आहे. रस्ता अपघातात बाधित झालेल्या त्रयस्थाला आर्थिक संरक्षण देण्यात तो महत्त्वाची भूमिका बजावतो. तरीही भारतीय रस्त्यांवर आजही मोठ्या संख्येने वाहने वैध विम्याशिवाय धावत आहेत. त्यामुळे अपघातग्रस्तांना आर्थिक दायित्वांचा सामना करावा लागू शकतो आणि नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी मर्यादित पर्याय राहतात. यासंदर्भात ही जनजागृती मोहीम आहे, असे बजाज जनरल इन्श्युरन्सचे एमडी आणि सीईओ डॉ. तपन सिंघेल म्हणाले.
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