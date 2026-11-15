पवई तलावात बुद्धमूर्तीसाठी आंदोलनाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : ‘पवई तलावात ११० फूट उंचीची भव्य बुद्धमूर्ती उभारण्याच्या मागणीवर राज्य सरकारने १४ एप्रिल २०२७ पर्यंत ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा निर्णायक आंदोलन छेडण्यात येईल,’ असा इशारा भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर यांनी रविवारी (ता. १५) दिला आहे.
पवई तलावाची पाहणी केल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. हैदराबाद येथील हुसेन सागर तलावात उभारण्यात आलेल्या बुद्धमूर्तीच्या धर्तीवर पवई तलावातही भव्य पूर्णाकृती बुद्धमूर्ती उभारावी, अशी मागणी गेल्या १२ वर्षांपासून करण्यात येत आहे, मात्र सरकारने अद्याप याबाबत ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे समाजात नाराजी असून, आता या मागणीसाठी निर्णायक लढा देण्याची वेळ आली आहे, असे आंबेडकर यांनी सांगितले. पवई तलावातील बुद्धमूर्ती ही केवळ धार्मिक स्मारक नसून शांती, करुणा, मैत्री आणि समतेचा संदेश देणारे प्रेरणास्थान ठरेल तसेच या मूर्तीमुळे मुंबईच्या सौंदर्यात भर पडून पर्यटनालाही चालना मिळेल. त्यातून पर्यटन महसूल वाढण्यास मदत होऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले. या वेळी भदंत शीलबोधी, ज्येष्ठ साहित्यिक अर्जुन डांगळे, माजी आमदार बाबुराव माने, ओबीसी नेते राजाराम पाटील, प्रबुद्ध साठे, दिवाकर शेजवळ आणि समितीचे संयोजक गौतम साबळे उपस्थित होते.
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