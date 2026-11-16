मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांवर तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव
वीजनिर्मितीसह बाष्पीभवन रोखून पाण्याचीही होणार बचत; महासभेत ठरावाची सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणे आणि जलाशयांच्या पृष्ठभागावर तरंगते सौरऊर्जा पॅनेल बसवून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेत मांडण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे एकीकडे स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेची निर्मिती होईल, तर दुसरीकडे पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होऊन जलसाठ्यांचे संरक्षण करण्यास मदत होणार आहे. नगरसेवक सचिन देवदास पडवळ यांनी यासंदर्भात महापौरांकडे ठरावाची सूचना सादर केली आहे.
मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या जागेची उपलब्धता हा प्रमुख अडथळा आहे. त्यामुळे उपलब्ध जलस्रोतांचा उपयोग करून सौरऊर्जानिर्मिती करण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. तरंगते सौरऊर्जा पॅनेल विशेष संरचनेच्या सहाय्याने जलाशयांच्या पृष्ठभागावर बसविण्यात येतात. या पॅनेलमुळे पाण्यावर सावली निर्माण होत असल्याने बाष्पीभवनाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होते. परिणामी, जलसाठ्यांचे संरक्षण आणि वीजनिर्मिती असे दुहेरी उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते.
महापालिकेच्या अखत्यारीतील धरणे, जलाशये आणि पाणीसाठ्यांचा शास्त्रीय अभ्यास करून तेथे अशा प्रकारचे प्रकल्प उभारण्याची शक्यता तपासावी, अशी मागणी पडवळ यांनी केली आहे. प्रकल्पाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासून सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर योग्य ठिकाणी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारावा. त्यानंतर त्याचा विस्तार अन्य जलाशयांमध्ये टप्प्याटप्प्याने करावा, असे सूचनेत नमूद केले आहे.
वीजखर्चात बचत
या प्रकल्पामुळे महापालिकेच्या वीजखर्चात बचत होण्यासोबतच पारंपरिक ऊर्जास्रोतांवरील अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता आहे. या ठरावाच्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्तांनी सविस्तर अभ्यास करून अहवाल सादर करावा, अशी विनंतीही ठरावाच्या सूचनेत करण्यात आली आहे.महापालिकेच्या आगामी सभेत हा विषय चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
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