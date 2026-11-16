राज्यात ३४.६१ लाखांचे भ्रामक सौंदर्यप्रसाधने जप्त

राज्यात ३४.६१ लाखांची
भ्रामक सौंदर्यप्रसाधने जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) भ्रामक दावे करणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करून तयार केलेल्या सौंदर्यप्रसाधनांविरोधात मोहीम उघडली आहे. सातारा जिल्ह्यातील कराड, मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केट आणि कांदिवली येथील तीन स्वतंत्र कारवायांत ३४ लाख ६१ हजार ३५७ रुपये किमतीची सौंदर्यप्रसाधने, कच्चा माल आणि उत्पादनासाठी वापरण्यात येणारे घटक यांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.
कराड येथील मे. राजलक्ष्मी टेलिकम्युनिकेशन या आस्थापनेच्या तपासणीत सौंदर्यप्रसाधनांच्या खोक्यांवर बॅच क्रमांक आणि उत्पादन तारीख नमूद होती; मात्र आतील बाटल्यांवरील लेबलवर हे छापलेले नव्हते. काही उत्पादनांवर परवाना क्रमांक हाेता; पण उत्पादकाची माहिती नव्हती. या ठिकाणाहून प्रशासनाने २९ लाख ४५ हजार ३७५ रुपये किमतीचा साठा जप्त केला आहे. मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केट येथील मे. ब्युटी सेंटरमध्येही तपासणी करण्यात आली. या वेळी शरीराचे अवयव मोठे करण्यापासून ते चरबी कमी करण्यापर्यंतचे दावे करणारी उत्पादने आढळली. त्यावर बॅच क्रमांक, परवाना क्रमांक आणि उत्पादकाची माहिती अपुरी होती. येथून एक लाख २० हजार १५२ रुपये किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला. १२ आणि १३ नाेव्हेंबरदरम्यान ही माेहीम राबवण्यात आली.
ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित गैरप्रकारांबाबत प्रशासन शून्य सहनशीलतेचे धोरण अवलंबत आहे. भ्रामक, निकृष्ट दर्जाची आणि विनापरवाना उत्पादने तयार करणे, साठवणे किंवा विक्री करणाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा ‘एफडीए’चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.
कांदिवलीत विनापरवाना उत्पादन
कांदिवली पश्चिम येथील मे. रेडियंट क्रिएशन्स या आस्थापनावरही कारवाई करण्यात आली. आवश्यक वैध परवान्याशिवाय औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधनांचे उत्पादन तसेच विक्रीसाठी साठवणूक केली जात असल्याचे आढळले. प्रशासनाने औषधे, सौंदर्यप्रसाधने, कच्चा माल आणि यंत्रसामग्री असा एकूण तीन लाख ९६ हजार ८३० रुपयांचा साठा जप्त केला आहे.
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