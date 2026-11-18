मुंबई, ता. १८ : निरागस बालपणावर अत्याचारांचे सावट अधिक गडद होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महाराष्ट्रात बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून, ही बाब चिंतेचा विषय बनली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) ‘क्राइम इन इंडिया २०२४’ अहवालानुसार, राज्यात पॉक्सो कायद्यांतर्गत नोंदविल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांत ९.२ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, बालकांचे संरक्षण आणि लैंगिक शोषणाविरोधात जागरूकता निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
२०२३ मध्ये ८,६३९ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. २०२४ मध्ये ही संख्या वाढून ९,४३२ वर पोहोचली. यामध्ये मुंबईतील १,४१६ प्रकरणांचा समावेश असून, त्यापैकी ६६० प्रकरणे बलात्काराशी संबंधित आहेत. या पार्श्वभूमीवर बाल लैंगिक शोषणाविरोधात जनजागृती करण्यासाठी ‘अर्पण’ या स्वयंसेवी संस्थेने १४ ते २० नोव्हेंबरदरम्यान देशव्यापी ‘बाल सुरक्षा सप्ताह २०२६’ मोहीम सुरू केली आहे.
मोहिमेला अभिनेत्री आणि अर्पण संस्थेच्या सदिच्छादूत विद्या बालन यांनी पाठिंबा दिला आहे. यंदा ‘रुक जाओ वरना पॉक्सो पकडलेगा’ या घोषवाक्याखाली मोहीम राबविण्यात येत आहे. मुलांना अनुचित स्पर्श करणे, अश्लील साहित्य दाखविणे, तसेच मुलांचे अश्लील फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे, डाउनलोड करणे, जवळ बाळगणे अथवा प्रसारित करणे, हे पॉक्सो कायद्यानुसार गंभीर गुन्हे असल्याबाबत जनजागृती केली जात आहे.
शाळांमध्ये जनजागृतीपर पोस्टर्स
मोहिमेच्या प्रसारासाठी ‘अर्पण’ने केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी भागीदारी केली आहे. देशभरातील शाळांमध्ये जनजागृतीपर पोस्टर्स लावण्यात येत आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशात पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील डिजिटल फलक, निवासी सोसायट्यांमधील १,७००हून अधिक स्क्रीन, मेट्रो मार्ग २ ए आणि ७ तसेच बेस्ट, टीएमटी आणि एनएमएमटीच्या १,९०० हून अधिक बसमधून बालसुरक्षेचा संदेश दिला जाणार आहे.
बाल लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी केवळ कायद्याची माहिती देणे पुरेसे नाही. समाजातील प्रत्येकाने जागरूक राहून वेळीच हस्तक्षेप करणे आणि जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी पालक, शिक्षक आणि नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा.
- पूजा तापडिया, अर्पण संस्थेच्या संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
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