सात वर्षांनंतर रुग्णालयांत ३-टेस्ला एमआरआय
आज उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मुंबई महापालिकेच्या केईएम, सायन, नायर आणि कूपर या चार प्रमुख रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक ३-टेस्ला एमआरआय मशीन उपलब्ध झाल्या आहेत. सुमारे सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या सुविधेचे अखेर उद्घाटन होणार आहे. ‘सकाळ’ने गेल्या अनेक वर्षांपासून एमआरआय मशीनसाठी पाठपुरावा केला होता.
नायर रुग्णालयातील एमआरआय मशीन जवळपास २०१८ पासून बंदच होती. त्यानंतर, केईएम रुग्णालयाची मशीनची समस्या ही कायम होती. दरम्यान, ११ वेळा फेरनिविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर या मशीन रुग्णालयात दाखल होऊन केईएम रुग्णालयामध्ये ही सेवा रुग्णांच्या सेवेसाठी कार्यरत झाली आहे. दररोज किमान २४ एमआरआय या नवीन मशीनने केले जातील.
सध्या नवीन मशीन आल्याने केईएम रुग्णालयात दोन, सायनमध्ये एकूण तीन आणि नायरमध्ये एक एमआरआय मशीनची संख्या झाली आहे, तर कूपर रुग्णालयातील पीपीपी तत्त्वावरील सेवा वगळता नवीन मशीन उपलब्ध झाल्याने पश्चिम उपनगरातील रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.
अत्याधुनिक सुविधा
३-टेस्ला तंत्रज्ञानामुळे शरीरातील विविध अवयवांच्या अधिक स्पष्ट आणि अचूक प्रतिमा मिळण्यास मदत होणार असून, गंभीर आजारांचे निदान अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. तसेच, एमआरआय तपासणीसाठी रुग्णांना करावी लागणारी प्रतीक्षा कमी होईल. खासगी रुग्णालये आणि निदान केंद्रांमध्ये हजारो रुपये खर्चून करावी लागणारी ही तपासणी महापालिका रुग्णालयांमध्ये माफक दरात उपलब्ध होणार असल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.
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