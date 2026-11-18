डॉ. थांगजम धवाली सिंग यांना
‘वन इंडिया अवॉर्ड’ प्रदान
मुंबई, ता. १८ : मणिपूरमध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणारे डॉ. थांगजम धवाली सिंग यांना ‘माय होम इंडिया’च्या वतीने १७व्या ‘वन इंडिया अवॉर्ड २०२६’ने गाैरवण्यात आले. तमिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांच्या हस्ते मंगळवारी (ता. १७) दादर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकात झालेल्या सोहळ्यात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. शशांक जोशी होते.
पुरस्कार प्रदान करण्यापूर्वी डॉ. थांगजम यांच्या सामाजिक, वैद्यकीय आणि व्यावसायिक कार्याचा आढावा घेणारा लघुपट दाखविण्यात आला. त्यानंतर डॉ. शशांक जोशी यांच्या हस्ते मानपत्र देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. या सोहळ्यात आर्लेकर यांच्या हस्ते अन्य आठ मान्यवरांचाही गौरव करण्यात आला.
कार्यक्रमाच्या प्रस्तावनेत माय होम इंडियाचे अध्यक्ष सुनील देवधर यांनी संस्थेच्या वाटचालीची माहिती दिली. या वेळी माजी मंत्री भाई गिरकर उपस्थित हाेते. समाजासाठी कसे काम करावे, याचे ते आदर्श उदाहरण आहेत. मानवसेवा हीच ईश्वरसेवा आहे, हे त्यांनी आपल्या कार्यातून सिद्ध केले आहे, अशा शब्दांत राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी डॉ. सिंग यांच्या प्रवासाचे कौतुक केले. डाॅ. थांगजम यांनी पुरस्काराबाबत आनंद व्यक्त केला.
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