म्हसळ्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे बिगुल
राजकीय पक्षांच्या भूमिकेकडे लक्ष; नाक्या-नाक्यांवर उमेदवारांबाबत चर्चा
म्हसळा, ता. १९ (बातमीदार) : आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर म्हसळा तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), भारतीय जनता पक्ष तसेच अपक्ष उमेदवारांनी तयारी सुरू केली आहे. मात्र यंदाच्या निवडणुकीत गुणवत्ता व सामाजिक बांधिलकी की आर्थिक सक्षमता, हा मुद्दा केंद्रस्थानी आला असून, यावरून तालुक्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
म्हसळा तालुक्यात अनेक इच्छुक उमेदवार हे तळागाळात काम करणारे, प्रशासनाचा अनुभव असलेले आणि सामाजिक बांधिलकी जपणारे आहेत. यातील अनेकांनी यापूर्वी लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी पार पाडली असून जनतेमध्ये त्यांचा चांगला जनसंपर्क आहे. मात्र निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या मोठ्या आर्थिक खर्चामुळे असे अनुभवी चेहरे उमेदवारीच्या शर्यतीत पिछाडीवर पडत असल्याचे चित्र दिसत आहे. आर्थिक पाठबळ कमी असल्याने प्रमुख राजकीय पक्ष अशा उमेदवारांकडे दुर्लक्ष करत असल्याची चर्चा सध्या शहरातील नाक्या-नाक्यांवर दबक्या आवाजात सुरू आहे. तालुक्यात निवडणूक लढवण्यासाठी आवश्यक असलेले ठोस उत्पन्नाचे स्रोत अनेक इच्छुकांकडे नाहीत. त्यातच पक्षप्रमुख किंवा वरिष्ठ नेते यावेळी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी खर्च करण्यास फारसे उत्सुक नसल्याने इच्छुक उमेदवारांची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे नाव नोंदवण्यासही अनेक जण पुढे येत नसल्याची स्थिती आहे. एकीकडे जनतेत काम करणारे निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि दुसरीकडे निवडणुकीचा वाढता खर्च या संघर्षात पक्षप्रमुख कोणाला पसंती देतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. काम आणि विश्वासाला प्राधान्य मिळणार की आर्थिक ताकदीला? या प्रश्नाचे उत्तरच म्हसळ्यातील आगामी निवडणुकीचे राजकीय चित्र स्पष्ट करणार आहे.
