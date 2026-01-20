म्हसळा तालुक्यात राजकीय हालचालींना वेग
भाजप तालुकाध्यक्षांचा शिवसेनेत प्रवेश; मेंदडीतून उमेदवारीचे संकेत
म्हसळा, ता. २० (बातमीदार) : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर म्हसळा तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. उमेदवारी जाहीर होण्यापूर्वीच पक्षांतराच्या हालचालींना मोठा वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर म्हसळा तालुका भाजपचे अध्यक्ष महेश पाटील यांनी आपल्या समर्थकांसह मंत्री भरत गोगावले यांच्या उपस्थितीत शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये जाहीर प्रवेश केल्याने तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
महेश पाटील यांच्यासोबत भाजपमधील अनेक ज्येष्ठ व प्रभावी पदाधिकारीही शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये दाखल झाले आहेत. यामध्ये गोंडघर गावाचे माजी सरपंच लहू तुरे, अल्पसंख्यांक सेलचे अध्यक्ष समीर धनसे, तसेच प्रशांत महाडिक, गोविंद भायदे, शरद कांबळे, जाधव आदी पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. एकाचवेळी मोठ्या संख्येने झालेले हे पक्षांतर तालुक्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले असून, भाजपसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. महेश पाटील यांना मेंदडी विभागातून जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीची उमेदवारी मिळण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळेच हा राजकीय निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर झालेले हे पक्षांतर केवळ वैयक्तिक निर्णय न राहता, आगामी निवडणुकीतील व्यापक रणनीतीचा भाग असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. या घडामोडींमुळे म्हसळा तालुक्यात शिवसेना (शिंदे गट) ची संघटनात्मक ताकद लक्षणीयरीत्या वाढली असून, आगामी निवडणुकीत पक्ष अधिक आक्रमकपणे मैदानात उतरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दरम्यान, पुढील काळात आणखी काही पदाधिकारी व कार्यकर्ते पक्षांतर करतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
