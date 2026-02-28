एनएमएमएस परीक्षेत न्यू इंग्लिश स्कूल म्हसळाचा घवघवीत यश
एनएमएमएस परीक्षेत न्यू इंग्लिश स्कूल म्हसळाचा घवघवीत यश
१७ विद्यार्थ्यांचा सत्कार; शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाचा गौरव
म्हसळा, ता. २८ (बातमीदार) : श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापूर संचलित न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज म्हसळा येथे इयत्ता आठवीच्या एनएमएमएस परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या १७ विद्यार्थ्यांचा व मार्गदर्शक शिक्षकांचा सत्कार समारंभ उत्साहात पार पडला. विद्यालयाचे चेअरमन समीर बनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम झाला. योग्य नियोजन, सातत्य व स्पर्धा परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता विकसित होते, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. प्रमुख पाहुणे गटशिक्षणाधिकारी नवनाथ साबळे यांनी आत्मविश्वास हा यशाचा पाया असल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
प्रास्ताविकात पर्यवेक्षक जे. के. मांजरेकर यांनी एनएमएमएस परीक्षेसाठी करण्यात आलेल्या नियोजनाची माहिती दिली. जान्हवी मेंदडकर, तनिष्का गुरव, हर्षवर्धन पाटील, कस्तुरी दर्गे, मयुरी जावरे, मयुरी शिगवण, श्रावणी राजेंद्र, श्रावणी म्हशीलकर, सम्यक सावंत, संघवी जाधव, खुशी सुतार, दिव्या आगरकर, अक्षरा कांबळे, आनंद सावंत, प्रिया कोरे, दृष्टी दर्गे, पूर्वा कांबळे व स्वामी करंबे हे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. सूत्रसंचालन एच. बी. मोरे यांनी केले तर आभार आमले सर यांनी मानले.
नियोजनबद्ध तयारीमुळे यश
विद्यालयाने स्पर्धा परीक्षांसाठी केलेल्या नियोजनबद्ध सराव, अतिरिक्त तास व सातत्यपूर्ण मार्गदर्शनामुळेच १७ विद्यार्थी एनएमएमएस परीक्षेत यशस्वी झाले असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी हा आदर्श ठरला आहे.एण
