म्हसळा तालुक्यात होळी उत्सव उत्साहात
पारंपरिक ‘गोमूचे नाच’ जपणाऱ्या गावांचे सांस्कृतिक दर्शन
म्हसळा , ता. १ (बातमीदार) : हिंदू संस्कृतीचे प्रतीक असलेला होळी उत्सव तालुक्यात पारंपरिक पद्धतीने मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येत असून शिमगा सणाने परिसरात जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मोठ्या होळीच्या नऊ दिवस आधीपासून ‘पिलू लावणे’ या प्रथेने उत्सवाला सुरुवात होते. पूर्वी तालुक्यातील सुमारे ८४ गावांपैकी ५० ते ५५ गावांमधून विविध खेळी व नाच सादर करत कलाकार म्हसळा शहरात दाखल होत असत. यानिमित्त खास होळी बाजारही भरत असे.
कालांतराने बदलत्या जीवनशैलीमुळे काही ठिकाणी ही परंपरा कमी होत असली तरी केलटे, दुर्गवाडी, आगरवाडा, कांदळवाडा, निगडी, वाशी, सुरई, खारगाव, सकलप, पाष्टी, घूम, नेवरूळ, आदिवासी वाडी, जांभूळ, चिरगाव आणि घोणशे आदी गावांनी गोमूचे नाच जिवंत ठेवले आहेत. हे नृत्य पाहण्यासाठी म्हसळ्यात मोठी गर्दी होत आहे.
आम्ही गावोगावी जाऊन भगवंताची गीते गात थेर बोरकी नाच सादर करतो. भाऊ-बहिणीच्या नात्याचे जिवंत चित्र यातून उभे करतो. ही परंपरा अनेक शतकांपासून जपत आहोत, असे महेश पवार (केलटे) यांनी सांगितले.
फोटो-म्हसळा तालुक्यातील केलटे गावातील होळीच्या खेळात सहभागी झालेले केलटे येथील ग्रामस्थ. (छाया -उदय कळस )
