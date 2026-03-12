नळेफोडी गावाला ‘स्वप्नातील गाव’ पुरस्कार
नळेफोडी गावाला ‘स्वप्नातील गाव’ पुरस्कार
स्वदेश फाउंडेशनकडून सन्मान; ग्रामस्थांच्या उपक्रमांची दखल
म्हसळा, ता. १२ (बातमीदार) : तालुक्यातील नळेफोडी गावाने एकजूट आणि विकासकामांच्या बळावर वेगळी ओळख निर्माण केली असून स्वदेश फाउंडेशनच्या वतीने गावाला ‘स्वप्नातील गाव’ या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. रायगड किल्ल्यापासून सुमारे ४५ किलोमीटर अंतरावर निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेल्या या गावात ग्रामस्थांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून विविध विकासकामे राबविण्यात आली आहेत. गावातील श्री विघ्नहर्ता मंदिर हे जागृत देवस्थान म्हणून ओळखले जाते. ग्रामस्थांमधील एकोपा हे या गावाचे प्रमुख वैशिष्ट्य असून राजकीय मतभेद बाजूला ठेवत सर्वांनी गावाच्या प्रगतीसाठी एकत्रितपणे काम केले आहे.
ज्येष्ठ मंडळी वामन महादे, चंद्रकांत महादे, लक्ष्मण महादे तसेच उपसरपंच नथुराम चाचले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामस्थ आणि मुंबई मंडळाच्या सहकार्याने अनेक विकासकामे पूर्ण करण्यात आली. बसथांब्यापासून शाळेपर्यंत रस्त्यालगत प्रकाश व्यवस्था, सौरऊर्जा प्रकल्प, गावाच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, ऑनलाइन सुविधांसाठी मोफत वाय-फाय, तसेच पाण्यासाठी विहीर व धरण बांधकाम अशी कामे गावात करण्यात आली आहेत.
ग्रामस्थांच्या या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत स्वदेश फाउंडेशनने नळेफोडी गावाला ‘स्वप्नातील गाव’ पुरस्कार देऊन गौरविले असून या सन्मानामुळे गावकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
