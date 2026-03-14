मंत्री अदितीताई तटकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त म्हसळ्यात भव्य मोफत आरोग्य शिबिर संपन्न.
म्हसळा, ता. १३ (बातमीदार) : महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने नागरिकांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी व उपचार शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिरात पनवेल येथील तेरणा हॉस्पिटलच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत नागरिकांची तपासणी करण्यात आली. तसेच विविध आजारांबाबत तपासणी, वैद्यकीय सल्ला, आवश्यक औषधोपचार, मार्गदर्शन मोफत देण्यात आले. या उपक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या उपक्रमास पोलिस निरीक्षक रवींद्र पारखे, जिल्हा परिषद सदस्य अनिल बसवत, जिल्हा परिषद सदस्य अभिषेक विचारे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका अध्यक्ष समीर बनकर, शहर अध्यक्ष रियाज घराडे, सभापती बबन मनवे, पंचायत समिती सदस्य लहू म्हात्रे, सदस्या समृद्धी चाचले, प्रियांका निंबरे, माजी सभापती छाया म्हात्रे, माजी नगराध्यक्ष तथा गटनेते संजय कर्णिक, महिला प्रमुख सोनल घोले, महिला अध्यक्षा मीना टिंगरे, युवती अध्यक्षा वृषाली घोसाळकर, रेश्मा कानसे, नाना सावंत आदी मान्यवर व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
